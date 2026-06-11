A Cavaglià una giornata dedicata al lavoro a maglia all’aperto

Una giornata dedicata al lavoro a maglia all’aperto. È la nuova iniziativa del comune di Cavaglià, in programma dalle 10 alle 12 di sabato 13 giugno nei giardini di Villa Salino.

Sarà un’occasione per socializzare e condividere la passione per ferri e uncinetto, imparare le basi e stare insieme all’aria aperta tra chiacchere e creatività. Inoltre si potrà portare con sé i propri lavori, con ferri, uncinetti e tanta curiosità.

Saranno presenti anche le volontarie di Fili in Biblioteca, oltre ad un mercatino di libri usati e lavori all’uncinetto finalizzato alla raccolta di fondi per la biblioteca.