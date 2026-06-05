Newsbiella.it Vi invita a “Nel Mondo a Venire”

Anche quest’anno la nostra Redazione sarà presente a “Nel Mondo a Venire”, il festival dedicato al dialogo tra imprese, innovatori e territorio. Al centro dell’evento ci sarà il tema del futuro che la nostra società sta costruendo, un avvenire contraddistinto da tecnologia, innovazione e velocità. L’evento sarà a ingresso libero e si terrà sabato 6 giugno alle 10:00 presso SellaLab, in via Corradino Sella 10 (Biella).

La nostra presenza sarà dedicata a una domanda principale, a cui, chi vorrà, sarà invitato a rispondere: qual è la prospettiva nel mondo a venire? In un presente in cui tecnologia, rapidità e connessioni sociali sono sempre più rapide e immediate, vorremmo ascoltare il parere di Biella e dei nostri lettori in merito.

Il nostro quotidiano online ha da sempre partecipato a quest’iniziativa. Newsbiella.it crede nell’efficacia di questa nuova versione del mondo in digitale, in grado di raccontare il cambiamento rapido e costante della realtà che ci circonda. Per questo il nostro metodo di lavoro si è adeguato al nuovo ritmo dell’informazione, scandito dalla necessità della notizia in tempo reale.

Vi aspettiamo presso lo stand di Newsbiella.it per esprimere la Vostra opinione su questi temi, che riguardano ormai da vicino la nostra società.

Per ottenere maggiori informazioni su “Nel Mondo a Venire” consultare il sito https://www.nelmondoavenire.it/.