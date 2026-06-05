5 giugno, pianta un albero per il pianeta: alle medie di Chiavazza è stato messo a dimora un pero

Si celebra oggi 5 giugno la Giornata Mondiale dell’Ambiente. Istituita nel 1972, vuole incoraggiare la consapevolezza e l’azione a livello mondiale a favore dell’ambiente. Quest'anno le celebrazioni ufficiali si tengono a Baku in Azerbaigian e il tema è "Inspired by Nature. For Climate. For Our Future" (Ispirati dalla Natura. Per il Clima. Per il nostro Futuro).

Il focus della campagna è incentrato sul cambiamento climatico e sulle soluzioni basate sulla natura (Nature-based Solutions). La maggior parte degli eventi a tema ambiente in Italia si sono svolti il 22 aprile in occasione dell'Earth Day, ma anche il 5 giugno sono previsti alcuni eventi per celebrare questa giornata. Un esempio: alle medie di Chiavazza dell'Ic Biella 2 questa mattina 5 giugno i ragazzi hanno piantato un pero nel giardino della scuola.