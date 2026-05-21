Primo caldo in arrivo in Piemonte: livello di disagio bioclimatico giallo e arancione (foto di repertorio)

Da oggi l'alta pressione nordafricana si estenderà sulla nostra regione, portando giornate soleggiate e un deciso aumento delle temperature. Tra venerdì e sabato le temperature massime in pianura raggiungeranno e supereranno i 30°C, valori decisamente sopra la norma. Il caldo anomalo si prolungherà fino all’inizio della prossima settimana.

Lo rende noto l'Arpa Piemonte: "I due bollettini per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute, che si pubblicano dal 15 maggio al 30 settembre, riportano indicazione di livello di disagio bioclimatico debole (colore giallo) per oggi e moderato (colore arancione) per domani e dopodomani".

I bollettini relativi alle ondate di calore sono consultabili tramite App: è possibile scaricare l' applicazione "Aria+ Piemonte" (disponibile per Android e iOS) al seguente link www.arpa.piemonte.it/scheda-informativa/aria-piemonte

Inoltre, selezionando l'icona "Disagio" nella barra superiore, e attivando le notifiche push, si riceveranno avvisi in tempo reale sui giorni di superamento delle soglie termiche.