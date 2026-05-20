Sotto lo stesso sole, ma con la giusta protezione: il segreto di una pelle luminosa

È di nuovo tempo di gite fuori porta, passeggiate nella natura, weekend al mare e dopo tanti mesi trascorsi al chiuso non c’è niente di meglio per il corpo e per lo spirito che godersi un po’ di aria aperta. Facendo sempre attenzione, certo, a non scottarsi e proteggere la pelle: la maggior parte delle attività estive, anche un semplice picnic in spiaggia con i bambini o un pomeriggio di relax sul bagnasciuga, implicano una consistente esposizione ai raggi solari, infatti, che non sempre è amica di una pelle bella e in salute. Ecco poche semplici regole per prendere il sole in sicurezza e arrivare alla fine dell’estate con la pelle abbronzata e luminosa.

La crema solare è la migliore alleata della salute della pelle in estate

Buone abitudini come esporsi gradualmente al sole iniziando da pochi minuti al giorno e non superando mai la mezz’ora consecutiva o evitare di farlo nelle ore più calde della giornata possono aiutare a prevenire i danni del sole sulla pelle. La vera alleata in questo senso è però la crema solare che, gli esperti avvertono da tempo, andrebbe in realtà utilizzata tutto l’anno anche in città e tanto più al mare, quando non ci sono vestiti e indumenti a fare da schermo fisico ai raggi UV.

È vero infatti che il sole ha tanti effetti benefici, incluso la produzione di vitamina D così essenziale per il funzionamento del sistema immunitario e per la salute stessa di pelle e ossa. È vero anche, però, che il foto invecchiamento è un fenomeno studiato da tempo in dermatologia: è confermato, cioè, che la pelle invecchia anche a causa della continua esposizione ai raggi solari, e in particolare ai raggi UVA, capaci di alterarne la struttura interna dal momento che interagiscono con componenti come elastina e collagene. È per questo che, dopo l’estate, si può notare un incarnato spento e poco luminoso. Una buona crema solare evita questo paradosso e aiuta a di godersi la tintarella in tutta sicurezza: su Pinalli.it non è difficile trovare quella più adatta alle proprie esigenze.

A ogni pelle la sua crema solare: come scegliere la protezione giusta per l’estate

Ogni pelle, ed è questa un’altra regola importante di cui tenere conto quando si prende il sole, ha bisogni diversi infatti e diverse maniere in cui va protetta durante l’estate. Le pelli chiare, per esempio, hanno bisogno di una maggiore protezione perché, semplificando molto, producono meno melanina: il pigmento che protegge naturalmente la cute dai raggi del sole. Lo stesso si può dire delle pelli sensibili o che tendono ad arrossarsi o irritarsi. Anche le pelli mature, che già manifestano segni d’invecchiamento cutaneo come rughe, macchie, poco tono o un aspetto svuotato e spento, necessitano di una protezione in più durante l’esposizione al sole.

Non è solo questione di SPF, nonostante rimanga sempre consigliabile scegliere una crema solare con un fattore di protezione più alto (50 o più) almeno per i primi giorni di mare o quando si prevede di restare al sole tutta la giornata. Oggi ci sono prodotti solari che sono cosmetici nel senso più pieno del termine e che contengono, cioè, principi attivi, come soprattutto la vitamina E o l’acido ialuronico, che contribuiscono a mantenere la pelle luminosa e in salute mentre ci si abbronza. Per chi vuole brillare sotto al sole e non sa rinunciare a un tocco glam non mancano neanche creme solari con illuminanti, da applicare soprattutto in viso.













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