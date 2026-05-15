Elbec e la calza tecnica in lana merino: il prodotto che racconta un'intera filosofia produttiva

La logica industriale prevalente ha privilegiato la riduzione dei costi attraverso la delocalizzazione produttiva e l'impiego di materiali derivati dal petrolio, considerati più adatti a una distribuzione su larga scala.

In questo quadro, alcune realtà italiane hanno scelto un percorso differente, mantenendo la produzione sul territorio nazionale e selezionando fibre naturali secondo criteri di tracciabilità e durata. Tra queste si colloca Elbec, azienda fondata nel 2018 da Federico Sordini in Val Pettorina, alle pendici della Marmolada, che ha sviluppato attorno alla calza tecnica in lana merino il proprio prodotto identitario e, attraverso questo, l'intera architettura del proprio modello produttivo.

La scelta di partire dalla calza tecnica è stata determinante per definire il perimetro del progetto. Federico Sordini ha individuato in questo prodotto il punto di intersezione tra esigenze tecniche concrete e una materia prima specifica, la lana merino, le cui caratteristiche fisiche e funzionali la rendono particolarmente adatta a un capo destinato a un contatto prolungato con la pelle. La gamma sviluppata negli anni successivi ha mantenuto questo riferimento iniziale, articolandosi su categorie di prodotto perfette per le diverse pratiche outdoor.

Il radicamento territoriale come scelta produttiva

Operare in un territorio montano consente di mantenere una scala produttiva contenuta, condizione necessaria per garantire il controllo diretto su ogni fase della lavorazione. La filiera si sviluppa interamente sul territorio nazionale, dalla provenienza dei filati alla trasformazione, fino al confezionamento finale. Le relazioni con i fornitori e con gli artigiani coinvolti nelle lavorazioni manuali si svolgono in un raggio geografico ridotto, che facilita la verifica dei processi e la coerenza tra le diverse fasi.

Il legame con il contesto montano non si limita alla dimensione operativa, ma incide anche sulla progettazione dei prodotti. Le calze e gli accessori Elbec sono pensati per un utilizzo che la stessa azienda osserva quotidianamente, in condizioni climatiche variabili e su attività che si misurano in ore o giorni di esposizione continua. Questa prossimità tra luogo di produzione e contesto d'uso costituisce un riferimento progettuale costante.

La selezione della materia prima

La lana merino impiegata nelle calze tecniche Elbec proviene da allevamenti italiani biologici e risponde a parametri qualitativi definiti. La fibra è certificata mulesing-free, requisito che esclude la pratica chirurgica utilizzata in alcuni paesi produttori per prevenire infestazioni parassitarie sugli ovini. Questa certificazione attesta che la lana proviene da animali allevati in territori non interessati dal problema, generalmente situati a quote elevate, dove le condizioni ambientali rendono superflui interventi invasivi.

La trasformazione della fibra avviene esclusivamente sul territorio nazionale, attraverso laboratori di dimensioni contenute che mantengono un rapporto diretto con il filato. Le calze vengono prodotte senza trattamenti al cloro, procedimento diffuso nell'industria tessile per stabilizzare la lana ma che ne compromette alcune caratteristiche naturali. L'assenza di questo passaggio preserva le proprietà originarie della fibra, in particolare la capacità di regolazione termica e la gestione dell'umidità.

Le proprietà tecniche della lana merino sono ampiamente documentate nella letteratura specialistica del settore outdoor. La fibra mantiene una funzione isolante anche in presenza di umidità, assorbe il vapore acqueo prodotto dalla traspirazione mantenendo la pelle asciutta, riduce la formazione di odori grazie alle proprietà antibatteriche naturali della cheratina, e presenta una struttura che riduce le sollecitazioni meccaniche sulla pelle. Sono caratteristiche che la rendono adatta a un capo destinato a un uso prolungato e ravvicinato.

L'articolazione della gamma

Il catalogo Elbec si è progressivamente strutturato in linee dedicate a specifiche pratiche outdoor. La logica progettuale parte dal presupposto che le sollecitazioni a cui è sottoposto il piede variano in modo significativo a seconda dell'attività, e che un prodotto correttamente calibrato debba rispondere alle esigenze del singolo contesto d'uso piuttosto che proporsi come soluzione generica.

Attualmente, è possibile trovare calze da trekking estivo e invernale, calze termiche per lo sci, calze da alpinismo, calze per il ciclismo e la mountain bike, calze da running, calze da arrampicata, calze da avvicinamento, calzamaglie termiche e calze tecniche per il lavoro in ambiente esterno. Ogni linea presenta variazioni nella composizione del filato, nello spessore, nella distribuzione dei rinforzi e nella geometria dei cuscinetti ammortizzanti, calibrate sulle caratteristiche del movimento e sulla durata media dell'attività.

All'interno di quest’ampia gamma, Elbec ha sviluppato anche calze per lunghi cammini tipo Santiago, destinate a chi affronta percorsi di lunga percorrenza che si estendono su centinaia di chilometri e su più giornate consecutive. Le esigenze tecniche di questa categoria si distinguono da quelle dell'escursionismo giornaliero per ragioni legate alla durata dell'esposizione: il piede resta nella calzatura per molte ore al giorno, ripetutamente, e la principale criticità deriva dallo sfregamento prolungato e dall'accumulo di umidità interna alla scarpa, condizioni che favoriscono la formazione di vesciche e l'indebolimento della pelle. Una calza progettata per questi contesti integra cuciture ribattute per ridurre i punti di pressione, cuscinetti ammortizzanti localizzati nelle aree maggiormente sollecitate, una percentuale di lana merino sufficiente a regolare il microclima all'interno della calzatura e uno spessore calibrato sulle lunghe percorrenze. Il riferimento al Cammino di Santiago, che si estende per circa ottocento chilometri, identifica una tipologia di utilizzo che si applica anche ad altri itinerari di lunga durata, dalla Via Francigena al Sentiero Italia del CAI.

Il progetto di Manifattura Diffusa

Parallelamente alla produzione di calze, Elbec ha avviato nel 2018 un'iniziativa denominata Manifattura Diffusa, dedicata alla realizzazione manuale di accessori in lana merino. Il progetto coinvolge artigiane e artigiani residenti in Val Pettorina e nelle valli circostanti, ai quali viene affidata la produzione di berretti, fasce, scaldacollo e altri accessori, lavorati a maglia o all'uncinetto.

Il modello operativo prevede la fornitura dei filati certificati da parte dell'azienda, mentre la realizzazione avviene in modo decentralizzato, presso il domicilio degli artigiani, secondo tempi e modalità compatibili con la vita quotidiana di chi partecipa. Questa organizzazione consente di valorizzare competenze manuali tradizionalmente diffuse nelle comunità montane e di offrire un'integrazione di reddito a persone che vivono in contesti dove le opportunità occupazionali sono limitate.

All'interno di questo modello si colloca anche la linea VANZAROT, costituita da berretti realizzati con i filati residui delle altre lavorazioni. Le combinazioni cromatiche dipendono dai materiali disponibili e dall'interpretazione del singolo artigiano, condizione che rende ogni esemplare distinto dagli altri. Il recupero degli scarti rientra in una logica di economia circolare applicata su scala artigianale, e consente di utilizzare integralmente la materia prima evitando la dispersione di quantitativi minimi che non potrebbero rientrare in cicli produttivi standard.

Una proposta che attraversa l'intero anno

Le linee sviluppate da Elbec coprono un arco temporale che si estende oltre la stagione fredda. Accanto alle calze tecniche destinate alle attività invernali e ai prodotti pensati per le temperature più basse, il marchio ha articolato la propria offerta anche sui mesi miti, con calze leggere per il trekking estivo, modelli specifici per la corsa, accessori in cotone biologico e capi in lana merino di peso ridotto adatti alle mezze stagioni.

La continuità di proposta lungo l'intero anno si fonda sulla stessa impostazione che caratterizza la produzione invernale. Cambia la grammatura del filato, varia la destinazione d'uso, ma resta invariato il riferimento alla materia prima certificata, alla lavorazione sul territorio nazionale e alla tracciabilità della filiera. Il principio progettuale rimane costante e si declina in funzione del contesto stagionale.

Questa estensione della gamma riflette una visione precisa della pratica outdoor, intesa come attività che si distribuisce nell'arco delle dodici mensilità e che richiede strumenti calibrati sui diversi periodi dell'anno. Il riconoscimento internazionale ottenuto dal marchio nel 2022, quando la rivista alpinistica slovena Planinski Vestnik ha collocato le calze Elbec ai primi posti di una comparativa dedicata ai diciotto principali produttori di calze in lana merino, conferma la solidità di questa impostazione progettuale. Una produzione italiana di scala contenuta, sostenuta da scelte coerenti sulla materia prima e sulle lavorazioni, ha mostrato di poter dialogare con i principali riferimenti del settore, mantenendo un'identità riconoscibile che si fonda sul rapporto diretto con il territorio e con le persone che vi lavorano.

Le scelte che strutturano il modello Elbec, dalla selezione della lana merino certificata alla lavorazione sul territorio nazionale, dall'articolazione delle calze nelle diverse linee tecniche al progetto di Manifattura Diffusa, si riconducono a un'unica impostazione progettuale, costruita attorno alla coerenza tra materia prima, modalità di lavorazione e territorio. Ogni capo si colloca all'interno di questo perimetro e ne riflette i criteri qualificanti, restituendo l'identità di un marchio che ha individuato nella Val Pettorina il punto di partenza e il riferimento costante della propria attività.