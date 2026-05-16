Cohousing anziani: costi reali, vantaggi e a chi conviene davvero questa soluzione abitativa

C'è una zona d'ombra nella vita di molte famiglie italiane. Quella in cui un genitore non ha ancora bisogno di una badante fissa né di una casa di riposo, ma ha smesso di essere davvero autonomo in una casa troppo grande, troppo silenziosa, troppo distante dai figli. È in questo spazio intermedio che sempre più spesso si inizia a ragionare sui costi di un cohousing per anziani, sulle modalità di accesso e sui vantaggi concreti del modello, perché la domanda non riguarda più soltanto l'assistenza, ma il contesto in cui invecchiare con dignità.

Cosa si intende davvero per cohousing anziani

Il cohousing non è una struttura sanitaria e non è una casa di riposo. È un modello abitativo in cui ciascun residente vive in un appartamento privato e condivide con altri alcuni spazi comuni: sale polivalenti, giardini, lavanderie, zone per pasti collettivi o attività ricreative. La distinzione con le RSA è sostanziale perché qui non si paga un servizio assistenziale ma un progetto di vita collettiva, in cui le persone mantengono indipendenza domestica e partecipano alle decisioni sulla gestione degli ambienti condivisi.

A chi si rivolge e quando ha senso valutarlo

La formula si rivolge principalmente a over 65 autosufficienti o con lievi limitazioni, che non necessitano di cura continuativa ma avvertono il peso dell'isolamento o la fatica di gestire un'abitazione diventata sproporzionata rispetto alle proprie energie.

Quando un genitore anziano inizia a fare fatica con la gestione ordinaria, la spesa, la casa, i trasporti, ma non ha ancora bisogno di assistenza continuativa, le famiglie si trovano davanti a una zona grigia che né la badante né la struttura residenziale sono strutturate per presidiare. Il problema non è trovare cura, ma trovare contesto. In queste situazioni la valutazione tende ad arenarsi, perché i parametri disponibili appartengono a categorie diverse: i costi di una RSA, le ore di una badante.

I criteri con cui si valuta una soluzione di cohousing pensata per gli anziani seguono una logica differente, basata su costi condivisi, modelli di convivenza regolamentata e profili di accesso legati all'autosufficienza. Produrre un confronto realistico significa quindi uscire dal frame assistenziale per entrare in quello abitativo, con tutte le implicazioni pratiche che questo comporta in termini di reversibilità, gestione degli spazi e struttura contrattuale.

Cohousing anziani costi: le voci da mettere in conto

La variabilità dei prezzi è il primo elemento che disorienta le famiglie. Le cifre dipendono dalla formula scelta, dalla città, dalla tipologia di alloggio e dai servizi inclusi nella quota mensile. L'acquisto di un'unità abitativa all'interno di un complesso di cohousing oscilla generalmente tra 1.800 e 3.000 euro al metro quadro, con forti differenze tra Nord e Centro Italia. Chi opta invece per la locazione paga un canone che comprende manutenzione, spese condominiali e servizi di base, spesso inferiore alla retta di una RSA quando la persona resta autosufficiente.

A queste voci si sommano eventuali costi accessori per pasti organizzati, pulizie personalizzate, presenza di personale nelle ore notturne o servizi di assistenza leggera. Ogni prospetto economico andrebbe letto con attenzione verificando cosa è incluso, cosa è facoltativo, come funziona l'adeguamento tariffario e, soprattutto, cosa accade se le condizioni di salute cambiano nel tempo.

I vantaggi del cohousing rispetto alle soluzioni tradizionali

Quattro elementi spiegano la crescita del modello in Italia: risparmio economico, riduzione dell'isolamento, sicurezza ambientale e mantenimento dell'autonomia. Il riconoscimento istituzionale è arrivato con il Decreto Legislativo 15 marzo 2024, n. 29, che all'articolo 15 riconosce formalmente il senior cohousing come forma di coabitazione solidale domiciliare da promuovere attraverso meccanismi di rigenerazione urbana e riuso del patrimonio costruito. Un passaggio normativo che segnala come il cohousing non sia più una sperimentazione marginale ma una delle direzioni che il Paese sta imboccando per rispondere alla domanda abitativa della terza età.

A differenza delle strutture residenziali, il cohousing non impone orari rigidi né la rinuncia alle proprie abitudini. Ciascun residente conserva il proprio ritmo, sceglie se partecipare alle attività comuni e mantiene quella dimensione domestica che resta uno dei fattori più protettivi per il benessere psicologico nell'età avanzata.

I limiti del modello: quando il cohousing non è sufficiente

Il cohousing funziona finché la persona è in grado di gestire autonomamente le attività quotidiane. Quando il livello di dipendenza cresce, quando emergono patologie che richiedono presenza continua, igiene personale assistita, supervisione notturna o gestione farmacologica complessa, il modello abitativo da solo non basta più. A quel punto la scelta non è tra cohousing e RSA, ma tra una transizione forzata verso la struttura residenziale e l'integrazione del contesto comunitario con un servizio di assistenza domiciliare professionale che entri nell'appartamento privato e accompagni la persona nella nuova fase. È qui che realtà come Nessuno è Solo, con un modello organizzativo strutturato di assistenza a ore, in convivenza o notturna, permettono di prolungare l'esperienza abitativa del cohousing evitando lo sradicamento verso strutture più istituzionalizzate. La rete comunitaria resta, il supporto professionale si aggiunge.

Come valutare un progetto di cohousing in Italia

L'offerta italiana è ancora limitata e concentrata soprattutto al Nord, ma si sta ampliando. I criteri da verificare riguardano la localizzazione rispetto a servizi e trasporti, la qualità degli alloggi privati e degli spazi comuni, il modello gestionale adottato, la chiarezza del regolamento di convivenza e la previsione di scenari futuri in caso di aumento dei bisogni assistenziali. Visitare più realtà, parlare con chi già vive nella comunità e chiedere un prospetto economico analitico restano i passaggi più utili prima di qualsiasi decisione.