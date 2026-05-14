Memorial Day 2026 Biella, gioco ma anche applausi rivolti al cielo FOTO

Una giornata dedicata ai più piccoli, ma anche al ricordo di chi ha sacrificato la propria vita per la legalità. Si è svolta a Biella la XXXIV edizione del Memorial Day organizzato dal SAP - Sindacato Autonomo di Polizia.

L’iniziativa si è tenuta presso la chiesa e l’oratorio di San Paolo, grazie all’ospitalità di don Filippo, coinvolgendo oltre 200 bambini delle scuole Collodi e Borgonuovo accompagnati dai loro insegnanti. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche alla dirigente scolastica Luisa Nucio.

Alla giornata ha preso parte anche il Questore Delia Bucarelli, intervenuta per un saluto istituzionale e per assistere alle attività organizzate nel corso dell’evento.

Presenti inoltre la Croce Rossa Italiana – Comitato di Biella con l’ambulanza pediatrica e il personale dei truccabimbi, oltre a una pattuglia della Polizia Stradale di Biella. Non sono mancati momenti di intrattenimento con un mago che ha coinvolto i bambini, mentre due allenatori di basket hanno organizzato giochi sul campo dell’oratorio. A disposizione anche il campo da calcio e i calciobalilla, trasformando l’intera giornata in una grande festa all’insegna dello sport e della socialità.

Accanto al divertimento, però, il Memorial Day ha mantenuto il proprio significato più profondo: ricordare le vittime della mafia, del terrorismo e della criminalità organizzata.

Nel corso della manifestazione, infatti, ai bambini sono stati distribuiti cappellini e fischietti. In diversi momenti della giornata sono state raccontate le storie di uomini e donne che hanno perso la vita servendo lo Stato e difendendo la legalità. Dopo ogni testimonianza, tutti i 200 bambini hanno rivolto lo sguardo al cielo, applaudendo e fischiando insieme con i loro fischietti, in un gesto simbolico pensato per rendere omaggio a chi si è sacrificato per gli altri.

Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori del SAP, che hanno ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento: dai membri della segreteria del sindacato presenti per tutta la giornata, a don Filippo, fino agli insegnanti e ai tanti volontari coinvolti.