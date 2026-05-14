SIMEST e Unione Industriale Biellese: strumenti concreti per la crescita internazionale delle imprese del territorio

Si è svolto nei giorni scorsi il seminario SIMEST per lo sviluppo delle imprese biellesi, promosso dall’Unione Industriale Biellese in collaborazione con SIMEST. L’incontro, dedicato alle strategie, agli strumenti finanziari e alle opportunità per l’internazionalizzazione delle aziende locali, ha rappresentato un importante momento di confronto per il tessuto produttivo del territorio.

L’obiettivo dell’appuntamento è stato quello di illustrare in modo concreto le misure nazionali a supporto dello sviluppo internazionale, con un focus particolare sulle piccole e medie imprese, cuore del sistema economico biellese. In un contesto globale sempre più competitivo, l’accesso a strumenti di finanza agevolata e a servizi dedicati rappresenta un fattore strategico per sostenere crescita, innovazione e apertura ai mercati esteri.

L'intervento del presidente UIb, Paolo Barberis Canonico

Ad aprire i lavori è stato Paolo Barberis Canonico, presidente dell'Unione Industriale Biellese, che ha sottolineato: "Viviamo una fase storica caratterizzata da trasformazioni rapide: digitalizzazione, transizione energetica, nuove catene del valore, mutamenti geopolitici. In questo scenario, sostenere gli investimenti delle imprese non è solo un’opportunità, ma una necessità strategica. Investire significa innovare prodotti e processi, significa rafforzare la competitività, ma anche creare occupazione di qualità e generare valore per il territorio. In questo quadro, un elemento centrale è rappresentato dal rafforzamento delle filiere. Il tessuto produttivo biellese è fatto di relazioni, di specializzazioni integrate. Valorizzare queste filiere significa rendere il sistema più efficiente e più capace di affrontare i mercati globali. Le filiere forti sono quelle che sanno fare squadra, condividere competenze e costruire progettualità comuni.

Ed è proprio su questo terreno che si inserisce con forza il tema dell’internazionalizzazione. Oggi non si tratta più soltanto di esportare: si tratta di presidiare mercati, costruire partner­ship, essere presenti nelle aree più dinamiche del mondo. Per molte aziende del nostro territorio l’internazionalizzazione è già una realtà consolidata; per altre rappresenta un percorso da avviare o rafforzare. In entrambi i casi, è fondamentale poter contare su strumenti adeguati, semplici da utilizzare e coerenti con le strategie aziendali. Qui entra in gioco il valore di soggetti come SIMEST, che rappresentano un punto di riferimento fondamentale per accompagnare le imprese nei loro progetti di crescita internazionale".

Simest, un alleato per l'internazionalizzazione

Nel corso del seminario sono intervenute Vera Veri, Direttore Investimenti Partecipativi Simest, e Viola Di Caccamo, Senior Relazioni Esterne, che hanno illustrato nel dettaglio le principali linee di intervento disponibili: dai finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione agli strumenti per la partecipazione a fiere ed eventi, fino alle opportunità legate alla transizione digitale ed ecologica. SIMEST, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, svolge infatti un ruolo centrale nel sostenere le imprese italiane nei mercati esteri, mettendo a disposizione risorse e competenze per accompagnare ogni fase del processo di espansione internazionale.

Le case history di Bonino Carding Machines e Pratrivero

Il seminario ha visto anche la presenza di due testimonianze aziendali, che hanno raccontato esperienze dirette di utilizzo degli strumenti SIMEST, evidenziando i benefici concreti ottenuti in termini di crescita del fatturato e consolidamento sui mercati esteri.

In particolare, Sergio Barberis Canonico, ad di Pratrivero spa, ha portato il caso di due operazioni che l'azienda ha realizzato nel 2005 e nel 2026, una rivolta alla penetrazione commerciale negli USA e una volta al consolidamento dell'internazionalizzazione e alla transizione ecologica. Chiara Bonino, ad di Bonino Carding Machines, ha raccontato la propria esperienza legata a due operazioni con Simest nel 2019 e nel 2022, che hanno portato al miglioramento dei processi produttivi grazie alla riorganizzazione e l’inserimento di nuovi macchinari, che ha portato ad un'importante modifica nelle relazione tra le aree funzionali dell'azienda, una maggiore disponibilità di dati, una velocizzazione dei processi. Questi interventi hanno offerto una prospettiva pratica, contribuendo a rendere ancora più tangibili le opportunità illustrate nella parte teorica.

I Desk One2One Simest

L'incontro si è concluso con la presentazione del Desk One2One SIMEST, incontri che si terranno mensilmente presso Uib: un servizio di consulenza personalizzata dedicato alle imprese italiane, in particolare PMI, che intendono internazionalizzarsi, offrendo un incontro diretto con esperti per approfondire le opportunità di finanziamento e supporto.

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