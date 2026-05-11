newsbiella.it tra le fonti preferite su Google: come attivare la funzione

Una possibilità in più per seguire le notizie del territorio

Chi legge ogni giorno newsbiella.it può ora indicare il nostro giornale tra le proprie fonti preferite su Google. Si tratta di una funzione semplice, pensata per aiutare gli utenti a ritrovare più facilmente gli aggiornamenti dei siti di informazione che seguono con maggiore interesse.

Per un giornale locale, essere scelto dai lettori significa rafforzare ancora di più il legame con il territorio e con le comunità che raccontiamo quotidianamente.

Come impostare newsbiella come fonte preferita

La procedura è rapida. È sufficiente CLICCARE QUI:

Una volta caricata la pagina, basta selezionare la spunta accanto a newsbiella.it. Da quel momento Google terrà conto della preferenza espressa dall’utente quando mostrerà contenuti e risultati legati alle ricerche.

Un aiuto per restare aggiornati

Aggiungere newsbiella.it tra le fonti preferite permette di seguire con più facilità gli articoli pubblicati dalla redazione: cronaca, eventi, sport, cultura, scuola, sanità, associazioni e vita dei paesi della Valsesia e delle zone vicine.

È un gesto semplice, che richiede pochi secondi, ma può rendere più immediato l’accesso alle notizie locali e agli aggiornamenti sul territorio.

Il rapporto con i lettori

Ogni giorno newsbiella.it racconta storie, iniziative, problemi, risultati e appuntamenti delle comunità locali. La possibilità di indicare il giornale tra le fonti preferite su Google è un modo in più per continuare a seguire questo lavoro e per non perdere gli aggiornamenti pubblicati online.

Per attivare la funzione è sufficiente utilizzare il link: