Biella, dalla Fondazione Belletti Bona quasi 2 milioni di euro al Comune

La Giunta comunale di Biella ha approvato il nuovo schema dell’atto di donazione relativo alla devoluzione del patrimonio residuo della Fondazione “Istituto Belletti Bona” in liquidazione. Un passaggio amministrativo che consentirà al Comune di acquisire beni e risorse per un valore complessivo di 1 milione e 980 mila euro, destinati alla realizzazione di progetti già individuati dall’amministrazione comunale.

La delibera, approvata all’unanimità nel corso della seduta del 6 maggio, aggiorna quanto già stabilito dal Consiglio comunale nella seduta del 24 febbraio, quando il Comune aveva autorizzato l’accettazione della devoluzione gratuita del residuo attivo derivante dalla procedura di liquidazione della storica Fondazione.

Il nuovo schema di atto, predisposto dallo studio del liquidatore dottor Enrico Stasi, prevede per ragioni di semplificazione procedurale una prima donazione comprendente non solo la liquidità disponibile, ma anche i beni non sottoposti a vincolo. I beni soggetti a tutela saranno invece trasferiti con un successivo atto, dopo l’acquisizione dell’autorizzazione della Soprintendenza.

Nel dettaglio, la donazione comprende complessivamente 1.980.000 euro che il Comune utilizzerà per finanziare progetti nell'ambito del sociale.