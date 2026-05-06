Federfarma Biella-Vercelli, le farmacie a supporto della sanità nazionale: “Più servizi, più efficienza”

Si tratta di una convenzione firmata nel 2025, quella che permette alle farmacie di fornire un servizio di supporto più completo al sistema sanitario nazionale. Stipulata tra Federfarma, Ministero della Salute, SISAC (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati) e Conferenza Stato-Regioni, consente alle strutture farmaceutiche un aumento di servizi. Queste offrono pertanto un concreto supporto alle problematiche che il mondo della sanità sta affrontando, come per esempio le lunghe liste di attesa per i pazienti o le difficoltà nella prenotazione degli esami.

“Con l’attuazione di questa nuova convenzione le farmacie diventano a tutti gli effetti dei presidi sanitari. Capillarmente presenti sul territorio anche nelle zone più isolate e distanti dalle strutture sanitarie, offrono sempre più servizi. Tra questi, esempi ne sono gli holter cardiaci, gli holter pressori e gli elettrocardiogrammi. Importante è anche il servizio di aderenza alla terapia: i cittadini possono rivolgersi direttamente ai farmacisti per informazioni sull’utilizzo e sull’assunzione corretta dei farmaci. Anche alcune medicine che prima erano dispensate solamente dall’ospedale, ora sono disponibili anche in farmacia”, spiega Giorgio Nicola Bona, nuovo Presidente di Federfarma Biella-Vercelli.

L’aumento dei servizi offerti dalle farmacie significa maggiore efficienza e più supporto alla sanità nazionale, ma anche più sicurezze per i cittadini: “Le strutture farmaceutiche sono sempre più disponibili e accessibili a coloro che ne avessero necessità. Ruolo fondamentale è ricoperto non solo dalle farmacie urbane, ma anche da quelle rurali e rurali sussidiate, che garantiscono il servizio anche nelle zone più distanti dalle maggiori strutture sanitarie”, continua il neoeletto Presidente.

La riforma coinvolge anche i vaccini come l’antinfluenzale o quello contro il Covid, che possono finalmente essere effettuati anche in farmacia, riducendo i tempi di attesa di chi ne usufruisce. Inoltre, è previsto un ulteriore avanzamento nel numero dei servizi offerti da queste strutture, a dimostrazione del fatto che la tecnologia è sempre più al servizio dei cittadini.