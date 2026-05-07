Funicolare Biella Piazzo: condanna per Maspero Elevatori, risarcimento al Comune

Si è concluso con esito favorevole per il Comune di Biella il giudizio di primo grado relativo alla causa sulla funicolare che collega la parte bassa della città con il Piazzo.

La causa era stata avviata dalla società Maspero Elevatori S.p.A., dopo il mancato pagamento da parte del Comune di una quota finale dei lavori. L’Amministrazione comunale aveva contestato la regolare esecuzione dell’opera, evidenziando le criticità e i ripetuti problemi tecnici che si erano manifestati sull’impianto nel corso degli anni.

Nel giudizio il Comune aveva chiesto che venissero accertate le responsabilità dell’appaltatore per i malfunzionamenti della funicolare, i costi sostenuti per gli interventi di manutenzione straordinaria e i disagi causati dai continui blocchi dell’impianto.

Con sentenza del 18 aprile 2026 il Tribunale di Biella ha accolto in larga parte le richieste del Comune, riconoscendo danni complessivi per oltre 530 mila euro. Una volta detratta la somma ancora dovuta all’impresa per il saldo dei lavori, il Tribunale ha condannato Maspero Elevatori S.p.A. a versare al Comune di Biella oltre 401 mila euro.

La sentenza ha inoltre disposto il rimborso a favore del Comune delle spese legali e delle spese di consulenza tecnica sostenute nel corso della causa.

Nel frattempo, l’Amministrazione comunale ha avviato con la Regione Piemonte un percorso di confronto sul futuro della funicolare, con l’obiettivo di individuare le soluzioni più efficaci per tornare a garantire un servizio efficiente nell’interesse della città.