Dan Donato vestirà la maglia del Biella Rugby

Dopo aver trascinato il Petrarca Padova fino alla finale del 2 giugno, Daniel Lewis Donato, conosciuto da tutti come Dan Donato, si prepara a una nuova avventura: nella prossima stagione vestirà la maglia del Biella Rugby, portando con sé un bagaglio di esperienza di altissimo livello.

Nato il 20 novembre 1997, di nazionalità australiana e italiana, Donato è alto 178 centimetri e pesa 86 chilogrammi. Giocatore completo e di grande qualità tecnica, può ricoprire diversi ruoli nei trequarti, distinguendosi in particolare come apertura e come estremo. Nelle ultime stagioni ha maturato importanti esperienze nel rugby italiano con le maglie della Lazio Rugby e del Petrarca Padova, contribuendo alla promozione in Serie A Élite dei biancocelesti e guidando il Petrarca fino alla finale scudetto dell'ultima stagione.

Le motivazioni che lo hanno portato a scegliere Biella sono chiare e raccontano tutta la sua voglia di mettersi in gioco: "Biella ha presentato un progetto che mi ha davvero entusiasmato. Dopo il mio tempo a Petrarca, ho sentito che questa era l'occasione giusta per sfidare me stesso in un nuovo ambiente, continuando a crescere come giocatore. L'ambizione del club e la visione per il futuro mi hanno fatto sentire che Biella era il posto migliore per il prossimo passo nella mia carriera. Spero di portare energia, competitività e continuità ogni giorno. Come apertura e come estremo, voglio aiutare a guidare l'attacco della squadra e contribuire a creare opportunità per i miei compagni. Voglio anche portare l'esperienza che ho acquisito a Petrarca e aiutare a mantenere standard elevati sia dentro che fuori dal campo. Soprattutto, voglio fare tutto ciò di cui la squadra ha bisogno per avere successo".

Ripercorrendo il proprio percorso sportivo, Donato individua alcuni momenti chiave della sua crescita: "Uno dei momenti più importanti della mia carriera è stato rappresentare Petrarca, uno dei club più vincenti d'Italia, e competere in Serie A Élite. L'opportunità di allenarmi e giocare in un ambiente altamente competitivo mi ha aiutato a svilupparmi in modo significativo come giocatore. Un altro passaggio fondamentale è stato acquisire la fiducia necessaria per giocare in più posizioni, in particolare come apertura ed estremo, ampliando la mia comprensione del gioco e rendendomi un atleta più completo. Entrare a far parte del Biella Rugby rappresenta un'altra tappa importante e una sfida che sono entusiasta di affrontare".

Grande soddisfazione anche nelle parole del direttore sportivo del Biella Rugby, Corrado Musso: "Cercavamo un'apertura di qualità e credo sinceramente che non avremmo potuto trovare di meglio. Dan è un giocatore completo che aggiungerà enorme valore alla nostra linea dei trequarti, già protagonista di una stagione molto positiva. Siamo entusiasti che un atleta di questo livello abbia scelto Biella e abbia deciso di sposare il progetto di crescita del nostro club. Daniel avrà inoltre un ruolo importante come tecnico del settore giovanile e all'interno del progetto scuole. Quando riusciamo ad accogliere persone che condividono i nostri valori e i nostri obiettivi, la soddisfazione è ancora maggiore".

Entusiasta anche l'head coach Alberto Benettin: "Dan Donato è un giocatore di qualità ed esperienza indiscutibili. È un atleta completo, dotato di un immenso bagaglio tecnico. Le sue esperienze con Lazio e Petrarca parlano da sole: ha contribuito alla promozione in Élite della Lazio e ha guidato il Petrarca fino alla finale scudetto di questa stagione. Il nostro compito sarà aiutarlo a inserirsi nel migliore dei modi all'interno della squadra e siamo certi che il suo contributo sarà determinante. Vogliamo che la prossima stagione rappresenti un importante passo avanti nel percorso di crescita del Biella Rugby e Dan sarà uno dei protagonisti di questo cammino."

Con l'arrivo di Dan Donato, il Biella Rugby aggiunge al proprio roster un giocatore di assoluto valore, capace di portare qualità, leadership ed esperienza. Un innesto che conferma la volontà del club di continuare a crescere dentro e fuori dal campo, guardando con ambizione alle sfide della prossima stagione.