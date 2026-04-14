Buona volontà e senso civico: cittadini si prendono cura del parco di Chiavazza FOTO

A Chiavazza lo hanno ribattezzato tutti così, Parco delle oche, per via del laghetto che ospitava appunto oche, anatre e altri animaletti, ora ne ha solo più pochi esemplari, ma il suo nome ufficiale è Giardino Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia, dove nel fine settimana si è assistito a un bell’esempio di partecipazione e attenzione verso il bene pubblico. Alcuni cittadini privati, mossi da spirito di iniziativa e senso civico, si sono dedicati alla sistemazione delle panchine del parco di Regione Croce del quartiere biellese.

Il parco, molto frequentato da famiglie, ragazzi e sportivi, rappresenta un importante punto di riferimento per la vita del quartiere. Proprio per questo, l’intervento spontaneo dei cittadini assume un valore ancora più significativo: un gesto concreto che dimostra quanto la cura degli spazi comuni possa nascere anche dal basso.

Parallelamente, la manutenzione complessiva dell’area, compreso il laghetto delle oche, è al centro dell’attenzione del consiglio di quartiere, che si sta interessando alla situazione presso il Comune. L’obiettivo è garantire una gestione strutturata e continuativa del parco, affinché possa rimanere un luogo accogliente e sicuro per tutti.