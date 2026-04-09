Piemonte, fondi per nuove leggi e sicurezza: via libera della Commissione Bilancio

La Prima Commissione Bilancio del Consiglio regionale del Piemonte, presieduta da Roberto Ravello, ha approvato a maggioranza il disegno di legge 133, presentato dall’assessore Andrea Tronzano, sulle disposizioni per la copertura degli oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi.

Il testo punta ad aumentare le risorse necessarie per sostenere i costi delle leggi in corso di approvazione.

Nel corso della stessa seduta, la Commissione ha avviato anche l’esame della proposta di legge 124, presentata da Fabio Isnardi (Pd), in materia di politiche integrate per la sicurezza e di sostegno all’installazione di sistemi di protezione in immobili privati, condomini e altri edifici di interesse collettivo di proprietà privata.

Isnardi ha evidenziato come i piccoli Comuni piemontesi risultino spesso penalizzati nei bandi ministeriali dedicati ai sistemi di videosorveglianza, dal momento che i criteri di assegnazione si basano sugli indici di criminalità, generalmente più bassi rispetto a quelli delle grandi città. Una situazione che, secondo il consigliere, può lasciare più esposte frazioni e zone isolate, dove non mancano episodi di vandalismo, furti e rapine.

La proposta prevede la possibilità di concedere contributi a Comuni, soggetti privati e realtà del terzo settore per installare impianti di videosorveglianza, sistemi di illuminazione e altre soluzioni tecnologiche innovative, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e la tutela della proprietà privata. Tra le finalità indicate rientra anche il monitoraggio delle aree pubbliche adiacenti.

Ravello ha precisato che il provvedimento si trova ancora nella fase iniziale dell’iter: sarà trasmesso al Consiglio delle Autonomie Locali e sottoposto a consultazione online, con la possibilità di inviare osservazioni scritte entro il 30 aprile 2026.

Sono stati inoltre individuati i relatori del provvedimento nei consiglieri Marina Bordese (FdI) e Fabio Isnardi.