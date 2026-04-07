 / CRONACA

CRONACA | 07 aprile 2026, 17:30

Valdilana, giovane investita da un’auto

Ferita ad un piede, è stata portata in ospedale: sanzione con ritiro della patente per il conducente, trovato positivo all’alcoltest.

Valdilana, giovane investita da un’auto (foto di repertorio)

Valdilana, giovane investita da un’auto (foto di repertorio)

Attimi di paura nel comune di Valdilana dove, nella giornata di ieri, 6 aprile, una giovane è stata travolta da un’auto. La causa del sinistro, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe da attribuire ad una manovra azzardata compiuta dal conducente. 

Proprio quest’ultimo è stato sottoposto agli accertamenti di rito e sarebbe stato trovato di poco positivo all’alcoltest. Alla fine, nei suoi confronti, è scattata la sanzione con il ritiro della patente di guida. 

La ragazza, invece, sarebbe rimasta ferita ad un piede e, una volta assistita dal personale sanitario del 118, è stata trasportata al Pronto Soccorso per una ferita al piede. Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nella raccolta dei rilievi.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore