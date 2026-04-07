Valdilana, giovane investita da un’auto

Attimi di paura nel comune di Valdilana dove, nella giornata di ieri, 6 aprile, una giovane è stata travolta da un’auto. La causa del sinistro, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe da attribuire ad una manovra azzardata compiuta dal conducente.

Proprio quest’ultimo è stato sottoposto agli accertamenti di rito e sarebbe stato trovato di poco positivo all’alcoltest. Alla fine, nei suoi confronti, è scattata la sanzione con il ritiro della patente di guida.

La ragazza, invece, sarebbe rimasta ferita ad un piede e, una volta assistita dal personale sanitario del 118, è stata trasportata al Pronto Soccorso per una ferita al piede. Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nella raccolta dei rilievi.