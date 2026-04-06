Dal Nord Ovest - Grave incendio in alta Valsesia, in campo AIB e Vigili del Fuoco

Aggiornamento ore 14.30

Ha destato preoccupazione in alta Valsesia l’incendio scoppiato nella serata di Pasqua nel territorio di Cravagliana. Al momento pare avere due fronti: uno verso Rimella, l’altro in direzione di Cravagliana. Sono gli ultimi aggiornamenti del rogo che vede in campo le squadre AIB e i Vigili del Fuoco. Si segnala, inoltre, che la strada da Rimella per Fobello è chiusa a causa delle fiamme poco prima della frazione Baraccone. Presenti anche le forze dell’ordine, con macchine ferme e traffico bloccato.

Il fatto

Nella zona del bivio tra Rimella e Cervatto si è sviluppato ieri sera, all’ora di cena, un incendio che ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco e che, nonostante un primo apparente spegnimento, ha ripreso vigore nel corso della notte. La situazione, secondo quanto riferito, resta critica, con i soccorritori impegnati senza sosta nelle operazioni di contenimento del rogo.

L’episodio riporta alla memoria un precedente avvenuto alcuni anni fa, sempre nel periodo pasquale, e riaccende l’attenzione sulla fragilità del territorio boschivo in giornate segnate da vento e siccità.

Il rogo nella zona tra Rimella e Cervatto

L’incendio è partito nella serata di ieri nella zona del bivio tra Rimella e Cervatto. In un primo momento sembrava essere stato spento, ma durante la notte le fiamme hanno ripreso a bruciare, rendendo necessario il lavoro continuo dei Vigili del Fuoco.

Il quadro descritto è quello di un intervento complesso, reso ancora più delicato dalle condizioni ambientali di questi giorni, con boschi particolarmente secchi e un contesto favorevole alla propagazione del fuoco.

Boschi secchi e vento: condizioni che aumentano il rischio

Uno degli aspetti centrali emersi riguarda proprio la situazione del territorio. Il vento dei giorni scorsi ha contribuito a rendere più vulnerabili le aree boschive, aumentando il rischio che anche un gesto apparentemente banale possa trasformarsi in un incendio.

Il richiamo alla prudenza è netto: in condizioni simili può bastare davvero poco, come un mozzicone di sigaretta gettato a terra, per innescare un rogo con conseguenze pesanti per l’ambiente e per la sicurezza.

L’invito alla responsabilità

Il messaggio che accompagna quanto accaduto insiste sulla necessità di una maggiore consapevolezza. Episodi di questo tipo ricordano quanto anche comportamenti inconsapevoli possano provocare danni seri, soprattutto in un periodo in cui il bosco è particolarmente esposto.

L’invito rivolto alla popolazione è quindi quello di prestare la massima attenzione a tutto ciò che potrebbe causare un incendio: non solo sigarette, ma anche grigliate o altri comportamenti a rischio in prossimità delle aree verdi e boschive.

Perché interessa il territorio

Per il territorio tra Cervatto e Rimella, un incendio di questo tipo rappresenta un segnale da non sottovalutare. Oltre al lavoro dei soccorritori, entra in gioco infatti la responsabilità collettiva nella tutela di un ambiente fragile, specialmente nei periodi più secchi e ventosi.

L’episodio di queste ore richiama dunque tutti a una maggiore prudenza: proteggere il bosco significa evitare leggerezze e adottare comportamenti attenti, soprattutto quando le condizioni climatiche rendono il rischio ancora più alto.