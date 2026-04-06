Dal Nord Ovest - Tragico incidente sulla A21, perde la vita un bambino di 8 anni

Il soleggiato fine settimana pasquale si trasforma in un dramma incolmabile sulle strade della provincia di Asti. Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 5 aprile, un gravissimo incidente stradale ha spezzato la vita di un bambino di soli 8 anni lungo l'autostrada A21 Torino-Piacenza. Il tragico sinistro si è verificato nel tratto di carreggiata compreso tra il casello di Felizzano e l'uscita di Asti Est, in direzione Torino, lasciando sgomenta l'intera comunità e bloccando la circolazione autostradale.

Secondo le primissime e frammentarie ricostruzioni della dinamica, ancora al vaglio attento delle forze dell'ordine giunte immediatamente sul posto, il piccolo viaggiava a bordo di una motocicletta guidata dal padre. Durante la marcia lungo la trafficata arteria autostradale, la due ruote sarebbe entrata in collisione con un'auto in transito. Un impatto, le cui cause e responsabilità restano da chiarire con esattezza, che ha fatto drammaticamente perdere all'uomo il controllo del mezzo. La moto ha così terminato la sua corsa sbalzando i due occupanti contro le lamiere del guardrail laterale, senza lasciare alcuno scampo al giovanissimo passeggero.

La gravità della situazione è apparsa fin da subito disperata agli occhi dei primi automobilisti che hanno prestato assistenza. Sul luogo dell'incidente sono intervenute tempestivamente le squadre di soccorso del 118, supportate dall'arrivo dell'elisoccorso, fatto atterrare direttamente sulla carreggiata autostradale. Purtroppo, nonostante i prolungati e disperati tentativi di rianimazione messi in atto dai medici e dal personale sanitario, per il bimbo di 8 anni non c'è stato nulla da fare: i gravi traumi riportati nel violento impatto ne hanno causato il decesso direttamente sul posto.

Il padre del bambino, sebbene uscito fisicamente illeso dallo schianto, è stato soccorso in uno stato di profondo e comprensibile shock. L'uomo è stato immediatamente trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Cardinal Massaia di Asti, principalmente per ricevere il necessario e delicato supporto psicologico in seguito all'immane tragedia vissuta in prima persona. Sul posto, gli agenti della Polizia Stradale hanno proceduto con i complessi rilievi di legge e la gestione della viabilità, pesantemente rallentata per consentire le operazioni di soccorso e il successivo recupero dei mezzi coinvolti.