Cirio a Biella, in arrivo 9 milioni di euro per i comuni

Ieri mattina a Biella il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore ai Fondi di Sviluppo e Coesione, Gian Luca Vignale, hanno sottoscritto l’accordo di collaborazione con le Aree Territoriali Omogenee Biellese e Baraggia per l’attuazione dei Fondi di Sviluppo e Coesione. In tutta la regione 100 milioni di euro saranno destinati, attraverso le Aree Territoriali Omogenee, a 805 comuni coinvolti e 5 milioni saranno invece destinati a iniziative sovra-comunali.

Per il Biellese si tratta nel complesso di oltre 8,4 milioni di euro per i comuni, di 200mila euro per l’Area Omogenea Baraggia per il progetto Info Bar@ggia, del quale è capofila l’Unione dei Comuni Baraggia e Bramaterra, di 300mila per l’area Omogenea Biellese per progetti rivolti alla promozione dei percorsi turistici, della viabilità e servizi per la popolazione anziana.

“Non è solo la presenza del presidente e dell’assessore che testimonia l’importanza della gestione dei Fondi di Sviluppo e Coesione – commenta Elena Rocchi (Lista Civica Cirio Presidente), vicepresidente della VII Commissione Enti Locali -, né l’entità delle risorse; il vero dato significativo è che questi fondi, attraverso l’azione fondamentale delle Aree Territoriali Omogenee, permetteranno a comuni piccoli e medio piccoli di realizzare progetti fondamentali per il proprio sviluppo, territoriale, sociale e urbanistico, che altrimenti non avrebbero avuto la possibilità, meramente economica, di portare a compimento”.

“Per la prima volta nella storia degli FSC – conclude Rocchi – è coinvolto circa il 75% dei comuni piemontesi: un segnale tangibile dell’attenzione che questa regione ha per gli enti locali e della risposta che questa attenzione genera in modo tangibile: so che i progetti che i comuni del Biellese realizzeranno con queste risorse porteranno un impatto reale sulle persone, sulle famiglie, sulla vivibilità di un territorio, il nostro, che si rende attrattivo soltanto attraverso azioni concrete come questa che da oggi è effettivamente reale”.