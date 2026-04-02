Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, AIB Biella Orso: "Orgogliosi di contribuire a diffondere un messaggio di sensibilità"

In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, che si celebra oggi 2 aprile, diversi monumenti del territorio si sono illuminati di blu. Tra questi, anche la sede della squadra AIB Biella Orso, che da ieri sera ha aderito all’iniziativa.

"Un gesto semplice ma significativo, - scrive l'AIB sulla sua pagina Face Book -, per ribadire il nostro impegno verso una comunità che accoglie, ascolta e valorizza ogni persona nella sua unicità. Illuminare di blu significa ricordare che la consapevolezza nasce dai piccoli gesti quotidiani, dalla vicinanza e dal rispetto reciproco. Siamo orgogliosi di contribuire, insieme al nostro territorio, a diffondere un messaggio di sensibilità e inclusione"