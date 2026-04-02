2 aprile, Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, Valditara: "Ogni differente individualità deve essere riconosciuta e valorizzata"

In occasione del 2 aprile, Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo istituita dall’ONU nel 2007, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha rivolto un chiaro messaggio rivolto alle scuole:

"Come ogni anno, il 2 aprile ricorre la Giornata mondiale della consapevolezza sull’Autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. In tale data, il Ministero dell’istruzione e del merito, da sempre impegnato nelle politiche tese a favorire l’inclusione e la valorizzazione delle potenzialità di ogni studente, illumina di blu il proprio Palazzo, colore simbolo scelto dall’ONU per sensibilizzare i cittadini alla conoscenza dei disturbi dello spettro autistico e richiamare l’attenzione della Società sui diritti delle persone con disabilità. La Scuola italiana, fondata sui principi costituzionali, costituisce un esempio di scuola inclusiva che mette lo studente al centro dell’azione educativa attraverso la personalizzazione degli apprendimenti. Anche a livello internazionale, il modello italiano di inclusione scolastica è oggetto di costante attenzione e apprezzamento. Tale Giornata rappresenta, dunque, un’importante occasione per invitare le Istituzioni scolastiche ad organizzare iniziative e attività in grado di trasformare ogni classe e laboratorio in luoghi in cui ogni differente individualità sia riconosciuta e valorizzata, così da garantire a tutti gli studenti le stesse possibilità di partecipazione, apprendimento, crescita e autonomia. Così vissuta, la Giornata del 2 aprile può rappresentare per l’intera Comunità scolastica un momento di approfondimento e di confronto teso a consolidare l’impegno a rafforzare la consapevolezza sul tema dell’autismo".