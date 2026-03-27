Sanità, l’assessore Riboldi incontra i sindacati: “Definito calendario operativo in un clima collaborativo”

“E’ stato un incontro proficuo, in un clima collaborativo e di dialogo come auspicato mercoledì quando avevamo ricevuto la richiesta da parte delle organizzazioni sindacali, richiesta prontamente accolta. Abbiamo definito un calendario di incontri operativo per i prossimi mesi, condiviso con la Direzione Sanità e con Azienda Zero. Confido che il dialogo prosegua nell’interesse generale della sanità piemontese.” Così l’assessore alla Sanità Federico Riboldi al termine dell’incontro con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale che si è svolto oggi in assessorato al Grattacielo Piemonte, presente il neo direttore generale di Azienda Zero Massimo D’Angelo.

Concetto condiviso nella sostanza anche dai sindacati che avevano sollecitato l’incontro: “E’ stato un incontro utile per definire un calendario operativo per affrontare alcune delle principali questioni che sono da tempo oggetto di confronto con l’assessorato alla Sanità” dichiarano Alessandro Bertaina (Cisl FP), Daniele Baldinu (Fials), Francesco Coppolella (Nursind) e Claudio Delli Carri ( Nursing Up). L’Assessorato alla Sanità e i sindacati hanno definito un calendario di incontri quindicinali finalizzati a definire l’organizzazione del servizio emergenza sanitaria territoriale 118 entro dicembre 2026. Il primo incontro è fissato al 13 aprile alle 10.30.

Definiti anche gli incontri, alla presenza della Direzione regionale sanità, in relazione alle procedure di scorporo dell’OIRM – S. Anna, del presidio ospedaliero di Galliate, e dell’ospedale di Acqui Terme. Il 9 aprile, alle 10, è previsto l’avvio del tavolo di confronto sui progetti di riorganizzazione collegati ai fondi PNRR (Centrali operative, Case di Comunità, Ospedali di Comunità) e relative criticità in materia occupazionale. Il tema delle prestazioni aggiuntive, discusso oggi, sarà ulteriormente affrontato il 9 aprile prossimo, confermando le disposizioni formulate dalla Direzione sanità in materia.