Da “Su Nuraghe” una paròla piemontèisa al mèis, Giugno 2026, «I» come «Invern / inver»

Omaggio dei Sardi dell’Altrove alla terra di accoglienza, “omagià daj Sardagneuj fòra ’d Finagi” che fanno capo al Circolo culturale sardo “Su Nuraghe” di Biella. Invern / inver è parola che accompagna il sesto mese dell’anno 2026 come la si ritrova nella ricca produzione letteraria di “Tavo Burat”, Gustavo Buratti Zanchi.

Invern / inver s.m. ▪ [cron.] inverno || la lus as anandia da Santa Lussìa, ël sol a Natal a eclata e Re con ij Re a s’ancoron-a për marié la tèra bela andurmìa dal mascheugn ëd l’invern, a Pasca chiel a la basa e a la dësvija, a svërliss dru con ël Maj e ’d garlande a l’anzoliva [Tavo] = la luce si diffonde da Santa Lucia, il sole trionfa fanciullo a Natale e Re con i Magi s’incorona per sposare la terra bella addormentata nel sortilegio dell’inverno, a Pasqua egli la bacia e la risveglia, svetta fecondo con il Maggio e di ghirlande l’adorna || e l’erbo d’invern, che parèj ëd n’òs a ven fòra dal gran còrp agravà dla tera [Tavo] = e l’albero d’inverno, sporgente come un osso dal gran corpo offeso della terra.