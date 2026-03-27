Biella, rivoluzione digitale: addio alla carta d'identità cartacea, in arrivo il terzo sportello all'ufficio anagrafe per il rilascio

Dal prossimo 3 agosto la carta d’identità cartacea cesserà definitivamente di avere valore, sia in Italia sia all’estero. Un passaggio ormai inevitabile verso la completa digitalizzazione dei documenti personali, con la carta d’identità elettronica che diventa l’unico documento valido.

Anche a Biella l’amministrazione comunale si sta adeguando a questo cambiamento. Presso l’ufficio anagrafe sono già attive due postazioni dedicate al rilascio delle nuove carte elettroniche. Il Comune ha inoltre richiesto e ottenuto dal Ministero una terza postazione, che potrà essere attivata in base alle necessità organizzative. "Vogliamo evitare che si creino code - spiega l'assessore ai Servizi Demografici Domenico Gallello -. Non abbiamo idea di quante persone possano venire, ma presso l'ufficio sono tanti i servizi che si possono richiedere, non solo la carta d'identità, e in questo modo contiamo di gestire tutto al meglio".

Per quanto riguarda i pagamenti? Meglio sfatare il luogo che sta diventando troppo comune che si possono pagare solo con la carta o il bancomat. Qualora la persona e fosse sprovvista, la procedura prevede il rilascio di un avviso di pagamento: il cittadino può saldare l’importo, ad esempio in tabaccheria, e presentarsi poi in Comune con la ricevuta per completare la richiesta del documento.

Per evitare lunghe attese e gestire al meglio l’afflusso di cittadini, il Comune di Biella ha introdotto una nuova modalità organizzativa: a partire dalla fine di marzo, il servizio sarà accessibile esclusivamente su appuntamento.

Una misura pensata per rendere più efficiente il servizio, soprattutto in vista dell’aumento delle richieste legate alla scadenza definitiva delle carte d’identità cartacee.

L’appuntamento in Comune a Biella può essere prenotato tramite il servizio Prenotazione CIE del Comune di Biella (nel menu “Servizi”, selezionare “Anagrafe e Stato Civile” e successivamente “Prenotazione CIE”). La prenotazione può essere effettuata sia entrando con lo SPID, sia inserendo direttamente i dati nel sistema e può essere effettuata anche per una terza persona (familiare/parente, amico/conoscente, ecc.).

Nel caso residuale dell’impossibilità di accesso al servizio informatico sarà possibile prenotare un appuntamento chiamando il numero di telefono: 0153507500 Lunedì dalle 09:00 alle 11:00; Martedì dalle 09:00 alle 11; Mercoledì dalle 14:00 alle 16:00; Giovedì dalle 14:00 alle 16:00: Venerdì dalle 09:00 alle 11:00. La prenotazione è SEMPRE necessaria per accedere al servizio in via Battistero, 4; gli orari di apertura degli sportelli sono disponibili sulla pagina dedicata del sito comunale.

Qualche informazione in più: In caso di furto o smarrimento occorre presentare l'originale della denuncia rilasciata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza o alla Stazione dei Carabinieri. In caso di deterioramento, l'interessato dovrà fare richiesta di nuovo documento, consegnando il precedente originale deteriorato.