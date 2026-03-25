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CRONACA | 25 marzo 2026, 10:40

Biella, ladri agli Orsi: serie di furti nella notte

Sembra che i malviventi si siano calati dal tetto per accedere all’interno della struttura: è successo tra lunedì e martedì.

Biella, ladri agli Orsi: serie di furti nella notte (foto di repertorio)

Biella, ladri agli Orsi: serie di furti nella notte (foto di repertorio)

I ladri tornano a colpire nella città di Biella. Stavolta è finito nel mirino il Centro Commerciale Gli Orsi: stando alle prime ricostruzioni,  sarebbero stati compiuti diversi furti nell’area ristorante e in alcuni negozi e sarebbero stati portati via soldi il cui ammontare è in fase di accertamento. I fatti sarebbero avvenuti nella notte tra lunedì e martedì. 

Inoltre, sembra che i malviventi si siano calati dal tetto per accedere all’interno della struttura ma le indagini, affidate agli agenti della Polizia di Stato, chiariranno questo e molti altri aspetti della vicenda.

g. c.

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