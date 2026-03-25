Biella, ladri agli Orsi: serie di furti nella notte

I ladri tornano a colpire nella città di Biella. Stavolta è finito nel mirino il Centro Commerciale Gli Orsi: stando alle prime ricostruzioni, sarebbero stati compiuti diversi furti nell’area ristorante e in alcuni negozi e sarebbero stati portati via soldi il cui ammontare è in fase di accertamento. I fatti sarebbero avvenuti nella notte tra lunedì e martedì.

Inoltre, sembra che i malviventi si siano calati dal tetto per accedere all’interno della struttura ma le indagini, affidate agli agenti della Polizia di Stato, chiariranno questo e molti altri aspetti della vicenda.