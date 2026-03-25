Biella, scontro auto-moto: giovane sbalzato a terra

È stato trasportato all’ospedale per le cure del caso il ragazzo che, a bordo del suo moto, è rimasto coinvolto in un sinistro stradale. Dalle prime ricostruzioni, pare che sia stato sbalzato a terra per diversi metri a causa dell’urto. Il fatto è avvenuto nella prima mattinata di oggi, 25 marzo, in corso Pella, dietro Città Studi.

Il giovane, sempre vigile e cosciente, è stato subito assistito e soccorso dal personale del 118 e caricato a bordo dell’ambulanza. Sembra che abbia riportato ferite da codice giallo. Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Locale, impegnati nella raccolta dei rilievi che accerteranno l’esatta dinamica dell’accaduto.