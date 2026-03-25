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CRONACA | 25 marzo 2026, 09:20

Biella, scontro auto-moto: giovane sbalzato a terra

Sul posto il 118 per i primi soccorsi, sembra che abbia riportato ferite da codice giallo.

Biella, scontro auto-moto: giovane sbalzato a terra (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Biella, scontro auto-moto: giovane sbalzato a terra (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

È stato trasportato all’ospedale per le cure del caso il ragazzo che, a bordo del suo moto, è rimasto coinvolto in un sinistro stradale. Dalle prime ricostruzioni, pare che sia stato sbalzato a terra per diversi metri a causa dell’urto. Il fatto è avvenuto nella prima mattinata di oggi, 25 marzo, in corso Pella, dietro Città Studi. 

Il giovane, sempre vigile e cosciente, è stato subito assistito e soccorso dal personale del 118 e caricato a bordo dell’ambulanza. Sembra che abbia riportato ferite da codice giallo. Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Locale, impegnati nella raccolta dei rilievi che accerteranno l’esatta dinamica dell’accaduto.

g. c.

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