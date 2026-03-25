Lucio Trizzino ospite di Fotoclub Biella

Fotoclub Biella mercoledì 25 marzo ha organizzato una serata speciale a Palazzo Ferrero Miscele Culturali dedicata alla fotografia e alle storie che si nascondono dietro ogni scatto. Ospite sarà Lucio Trizzino, fotografo che attraverso il suo lavoro riesce a trasformare la realtà in racconto visivo.

"Fotografia come Letteratura" sarà il tema della serata e l'appuntamento è alle 21.

Lucio Trizzino è un architetto restauratore specializzato in edifici monumentali (come i templi di Segesta e Agrigento e la Cattedrale di Monreale) che ha utilizzato a lungo la fotografia come strumento di lavoro per documentare architettura e territorio storico. Da un paio di decenni, l’esercizio della fotografia da seconda professione prediletta è divenuto un interesse esclusivo rivolto in modo preminente alla comprensione delle passioni umane. È stato presidente del Gruppo Fotografico “Il Cupolone” di Firenze e direttore della Biblioteca di Fotografia Contemporanea “Polyphemus”. Vanta un curriculum di grande rilievo e prestigio: ha pubblicato numerosi libri fotografici, esposto in mostre personali e collettive di rilievo (tra cui la Biennale di Venezia e Expo Milano 2015), e ricevuto diversi premi.