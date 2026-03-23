Valdengo, gita di primavera al Castello di Gressoney con la Pro Loco

L'Associazione Turistica Pro Loco di Valdengo organizza per domenica 19 aprile la gita di primavera a Gressoney con visita al “Castello Savoia”.

Il Castello, romantica dimora di villeggiatura della Regina Margherita, si erge ai piedi del “Colle della Ranzola”, nella località denominata “Belvedere” e domina tutta la vallata fino al ghiacciaio del Lyskamm. Immerso nel verde di un parco, l'edificio evoca un maniero medievale fiabesco, costituito da un nucleo centrale cui si affiancano 5 torrette, l'una differente dall'altra.

Il ritrovo sarà in piazza del Municipio, a Valdengo, alle 6.45, con partenza in bus alle 7. La gita propone visita guidata al castello, passeggiata libera per Gressoney e pranzo finale. Il rientro sarà alle 15.30 circa con sosta.

Per informazioni: 338.6561079 o 373.5355044.