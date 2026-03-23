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Cossato e Cossatese | 23 marzo 2026, 07:50

Valdengo, gita di primavera al Castello di Gressoney con la Pro Loco

Valdengo, gita di primavera al Castello di Gressoney con la Pro Loco

Valdengo, gita di primavera al Castello di Gressoney con la Pro Loco

L'Associazione Turistica Pro Loco di Valdengo organizza per domenica 19 aprile la gita di primavera a Gressoney con visita al “Castello Savoia”.

Il Castello, romantica dimora di villeggiatura della Regina Margherita, si erge ai piedi del “Colle della Ranzola”, nella località denominata “Belvedere” e domina tutta la vallata fino al ghiacciaio del Lyskamm. Immerso nel verde di un parco, l'edificio evoca un maniero medievale fiabesco, costituito da un nucleo centrale cui si affiancano 5 torrette, l'una differente dall'altra.

Il ritrovo sarà in piazza del Municipio, a Valdengo, alle 6.45, con partenza in bus alle 7. La gita propone visita guidata al castello, passeggiata libera per Gressoney e pranzo finale. Il rientro sarà alle 15.30 circa con sosta.

Per informazioni: 338.6561079 o 373.5355044.

Redazione g. c.

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