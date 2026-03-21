Fondazione Marazzato porta in scena AgriMemorie: a Stroppiana due giorni tra storia e tradizione agricola

● “AGRIMEMORIE”, IN CALENDARIO IL 21 E 22 MARZO A STROPPIANA (VC), È IL PRIMO EVENTO CHE LA FONDAZIONE MARAZZATO DEDICA ALLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA

● MOMENTO CENTRALE DEL SABATO, IL CONVEGNO DELLE 10:30 SARÀ PRECEDUTO DAL SALUTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE ISTITUZIONI E DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

● MODERATI DAL DIVULGATORE PIETRO BERSANI, SI ALTERNERANNO SUL PALCO GABRIELE BEGNOZZI, DAVIDE LORENZONE, FRANCESCO VIGANÒ, PRIMO FERRARI, STEFANO BONDESAN, ROSSANO DENETTO, FRANCESCA BARBONI E ATTILIO RABBONE.

● NEL POMERIGGIO, INCONTRO LETTERARIO A TEMA AGRICOLO E “RISOTTO ACADEMY”. DOMENICA MATTINA, NUOVO CONVEGNO CON L’ASSOCIAZIONE DONNE & RISO

● AMPIO SPAZIO DEDICATO AL MODELLISMO CON TRATTORI A VAPORE E A SCOPPIO IN MINIATURA, RIPRODUZIONI IN LEGNO E METALLO, FOTOGRAFIE E OPERE D’ARTE A TEMA

● SABATO E DOMENICA RANCH CON CAVALLI E PONY PER GRANDI E PICCOLI

● L’EVENTO SI CONCLUDERÀ DOMENICA POMERIGGIO CON LA SFILATA DEI TRATTORI E IL CONCORSO CHE PREMIERÀ IL MEZZO PIÙ BELLO ELETTO DAI VISITATORI

Mancano poche ore all’inaugurazione di AgriMemorie, il primo evento che la Fondazione Marazzato dedica all’affascinante tematica dei trattori storici e, in senso più ampio, al mondo agricolo e alle sue tradizioni, allo scopo di valorizzare e celebrare una delle eccellenze del territorio vercellese in primis.

L’evento, in programma a Stroppiana (VC) sabato 21 e domenica 22 marzo, con apertura al pubblico dalle 10:00 alle 18:00 (alle 20:00 sabato), non offrirà soltanto una spettacolare panoramica sulla storia della meccanizzazione agricola, con oltre 100 mezzi tra locomobili a vapore, trattori a testa calda e via dicendo, ma offrirà l’ormai consueto mix di cultura e divertimento.

Momento particolarmente importante sarà quello dell’ormai abituale convegno del sabato mattina, nello showroom dove sono allestite anche la mostra tematica e quelle di modellismo, arte, fotografie. Un appuntamento che accomuna tutti gli eventi organizzati a Stroppiana dalla Fondazione Marazzato e che quest’anno vedrà una partecipazione particolarmente importante di enti e istituzioni locali e non.

Il parterre dei partecipanti è più che mai importante: si partirà infatti dalle 10:30 con i saluti istituzionali del sindaco di Stroppiana Stefania Ferraro, del sindaco di Vercelli Roberto Scheda e del Presidente della Provincia di Vercelli Davide Gilardino. A loro seguiranno quelli degli enti partner dell’evento: Benedetto Coppo, Presidente di Confagricoltura Biella e Vercelli, Natalia Bobba, presidente dell’Ente Nazionale Risi, Daniele Pane, presidente dell’Associazione Borghi delle Vie d’Acqua, Roberto Guerrini e Luciano Salvadori, rispettivamente Presidente e Direttore di Coldiretti Vercelli/Biella, per concludere con Federico Sironi in rappresentanza della Confederazione Italiana Agricoltori di Novara e Vercelli.

A questo nutrito gruppo di rappresentanti delle istituzioni seguirà un gruppo altrettanto importante di relatori, moderati dall’esperto divulgatore e videomaker Pietro Bersani. Aprirà il convegno, intitolato “Evoluzione della meccanica agricola nel ’900”, Gabriele Begnozzi, Vicepresidente della Commissione ASI per le Macchine Agricole e Industriali, che parlerà dell’aspetto collezionistico, seguito da Davide Lorenzone, conservatore del Museo Nazionale dell’Automobile di Torino ed esperto in macchine a vapore, che racconterà gli albori della meccanizzazione agricola e l’aratura di stato.

Dopo di lui, la parola passerà a Francesco Viganò e Primo Ferrari con la testimonianza del patrimonio storico rappresentato e custodito dall’archivio del Museo SAME di Treviglio.

Seguirà l’affascinante storia del Canale Cavour, opera irrigua tra le più celebri e importanti, raccontata da Stefano Bondesan, Presidente di Ovest Sesia, accademico e storico del territorio.

Un balzo verso l’attualità arriverà grazie alla partecipazione di Confartigianato Imprese Piemonte orientale, rappresentata da Rossano Denetto, Responsabile settore autotrasporto, autoriparazione, logistica e mobilità e Francesca Barboni, responsabile dell’Agenzia formativa Confartigianato Formazione scrl. A loro il compito di introdurre l’intervento finale dell’Ing. Attilio Rabbone, ex Direttore della MCTC ed esperto Egaf, che tratterà il tema delle revisioni delle macchine agricole e dei trattori a ruote veloci in vigore dal 2 febbraio 2026.

Insomma, un incontro denso di storia e di cultura che tuttavia non si esaurirà con esso: nel pomeriggio è infatti previsto un incontro letterario con la lettura degli estratti di alcune opere di autori del Novecento, Dante Graziosi e Sebastiano Vassalli, in particolare “Una Topolino Amaranto” e “Terre d’acque”, a cura del Professor Roberto Cicala, editore di Interlinea edizioni, curatore dell’archivio Dante Graziosi, docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore e all’Università di Pavia, con letture di Elisa Alaimo.

Nel tardo pomeriggio la cultura incontrerà l’enogastronomia, ancora una volta focalizzata sul territorio, con la “Risotto Academy”. Si parte nel tardo pomeriggio del sabato (con replica la domenica mattina): i visitatori potranno infatti assistere a una dimostrazione di pilatura, fase fondamentale del processo di lavorazione che trasforma il riso grezzo in un prodotto finito. Subito dopo avrà luogo un workshop dedicato al risotto, tenuto dalla rice sommelier Valentina Masotti, seguito da uno showcooking a cura dello chef Simone Musazzo. Per queste due attività è necessaria la prenotazione al link presente anche nella pagina dedicata all’evento sul sito della Fondazione.

Ulteriore incontro che lega cultura e cibo avrà invece luogo domenica mattina con il convegno “Donne in agricoltura, leadership al femminile per un futuro più sostenibile, culturale e sociale”, a cura dell’associazione Donne & Riso che tratterà del ruolo strategico che la donna rurale ha nella promozione del territorio, della cultura risicola, della sostenibilità ambientale e sociale del territorio medesimo.

Trattori, modellismo, arte e… cavalli

Protagonisti assoluti del weekend saranno naturalmente i trattori d’epoca: collezionisti privati e associazioni, tra cui Cavalli d’Acciaio, che cureranno anche le esibizioni di aratura con mezzi storici, e il neonato club Ruggine Piemontese, animeranno l’ampia area esterna del complesso in cui la Fondazione Marazzato ha la sua sede e dove custodisce il meglio della sua straordinaria collezione di camion e furgoni d’epoca. Dai marchi nostrani come Case, Orsi, Fiat, Landini, Carraro, Oto Melara e Lombardini, agli internazionali come John Deere, Ferguson, Nuffield, Deutz, Eicher e Porsche, senza dimenticare i piccoli trattori da fornace Lugli e Leprotto e le macchine a vapore della Collezione Lorenzone. Nel pomeriggio di domenica ci sarà la sfilata dei mezzi e l’elezione del trattore più bello votato dal pubblico.

Da questa provengono anche i modellini funzionanti protagonisti dell’area modellismo insieme ai modelli artigianali azionati ad aria compressa di Paolo Nai Oleari, e la mostra di modelli statici a cui contribuiranno diversi modellisti. Non mancheranno nemmeno opere d’arte e mostre fotografiche.

Per la gioia di grandi e piccoli, per entrambe le giornate sarà allestita anche un’ampia area ranch dove sarà possibile fare brevi giri in sella a pony e cavalli e a bordo di un calesse e assistere alle esibizioni di un cane ammaestrato. E naturalmente, le immancabili area food e l’area bimbi.

In allegato la mappa e il programma, qui sotto la scaletta del convegno

Convegno “Evoluzione della meccanica agricola nel ’900” - Showroom, ore 10:30-12:30

ORE 10:30 - Saluti istituzionali di:

· Stefania Ferraro – Sindaco del Comune di Stroppiana

· Davide Gilardino – Presidente della Provincia di Vercelli

· Roberto Scheda - Sindaco del Comune di Vercelli

· Natalia Bobba – Presidente dell’Ente Nazionale Risi

· Daniele Pane – Presidente dell’Associazione Borghi delle Vie d'acqua

· Benedetto Coppo – Presidente di Confagricoltura Vercelli e Biella

· Roberto Guerrini – Presidente di Coldiretti Vercelli e Biella

· Luciano Salvadori – Direttore di Coldiretti Vercelli e Biella

· Federico Sironi - Responsabile Centro di Assistenza Agricola della Confederazione Italiana Agricoltori sezione Novara Vercelli

ORE 10:45 - Il collezionismo e la certificazione dei trattori storici

· Gabriele Begnozzi - Vicepresidente Commissione Macchine Agricole e Industriali ASI

ORE 10:55 - L'evoluzione della meccanizzazione agricola dagli albori, l’aratura di stato

· Davide Lorenzone - Conservatore del Museo Nazionale dell’Automobile di Torino

ORE 11:25 – La conservazione della memoria storica – L’archivio del Museo SAME

· Francesco Viganò/Primo Ferrari - Responsabili archivio museo Same

ORE 11:45 – Il Canale Cavour

· Stefano Bondesan – Presidente Associazione Ovest Sesia

ORE 12:05 – Intervento Confartigianato

· Rossano Denetto - Responsabile autotrasporto, autoriparazione logistica e mobilità

· Francesca Barboni - Responsabile Agenzia formativa Confartigianato Formazione SCRL

ORE 12:10 - Il nuovo obbligo della revisione dei trattori agricoli veloci

· Attilio Rabbone - ex Direttore della MCTC ed esperto Egaf

ORE 12:30 – Conclusione

I cancelli apriranno ai visitatori dalle 10 alle 20 del sabato e dalle 10:00 alle 18 della domenica.

Lo Showroom della Fondazione Marazzato si trova a Stroppiana (VC), al km 11 della SP31.

Per info:

www.fondazionemarazzato.com

fondazione@gruppomarazzato.com

+39 0161320311

FB/IG/LKDN Fondazione Marazzato

La Fondazione Marazzato

La Fondazione Marazzato nasce nel 2023 con lo scopo di riunire sotto di sé tutte le attività relative al mondo CSR portate avanti dal Gruppo Marazzato, realtà attiva da 70 anni nel settore delle bonifiche ambientali, gestione e smaltimento rifiuti e servizi operativi.

La Fondazione Marazzato nello specifico intende perseguire due finalità di interesse generale: tutela ambientale tramite la valorizzazione del territorio, lo sviluppo di una cultura sostenibile e del rispetto dell’ambiente, e preservazione del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla collezione privata di mezzi storici, composta da circa 300 veicoli e custodita presso lo showroom di Stroppiana (VC).