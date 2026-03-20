NOmafiebiella commemora le vittime innocenti delle mafie

La Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie giunge quest’anno alla sua trentunesima edizione.

Anche NOmafiebiella parteciperà alla ricorrenza con un momento di commemorazione pubblica: domani, sabato 21 marzo 2026, alle ore 17.30, sotto i portici del Comune di Biella, di fronte al Battistero, si terrà la lettura dei nomi delle vittime.

Nel corso dell’iniziativa verranno ricordate le vittime innocenti delle mafie attraverso la lettura di 100 nomi simbolici, donne e uomini che hanno pagato con la vita la scelta di affermare e difendere i Diritti Umani.

Il 21 marzo, il primo giorno di primavera, in tanti luoghi del nostro Paese, si rinnova un abbraccio sincero ai familiari delle vittime innocenti delle mafie, senza dimenticare le vittime delle stragi, del terrorismo e del dovere.

Il 1° marzo 2017, con voto unanime alla Camera dei Deputati, è stata approvata la proposta di legge che istituisce e riconosce il 21 marzo come “Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie”.