AlfAlberto, L come Libertà: un equilibrio tra diritto e responsabilità VIDEO

AlfAlberto, L come Libertà: un equilibrio tra diritto e responsabilità

Prosegue la rubrica AlfAlberto, il percorso di riflessione proposto da Alberto Antonello che, settimana dopo settimana, invita a soffermarsi sul significato profondo delle parole che accompagnano la vita quotidiana.

La parola al centro del nuovo appuntamento è Libertà, un termine che da sempre attraversa la storia dell’umanità. "Libertà è forse tra le parole che maggiormente riecheggiano nell’aria – osserva Antonello – tutti la desideriamo, tutti la invochiamo e spesso ci rendiamo conto del suo valore solo quando la perdiamo».

Essere liberi, però, non significa fare semplicemente ciò che si vuole. La libertà, spiega, nasce dal rispetto degli altri e dalla capacità di esprimere le proprie idee con coraggio ma anche con umiltà, mantenendo sempre l’ascolto verso chi la pensa diversamente. Un equilibrio delicato tra diritto personale e responsabilità verso il bene comune.