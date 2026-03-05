Mongrando, spunta animale selvatico sulla strada: l'auto lo travolge nella notte

Attimi di paura ma non ha riportato conseguenze gravi il giovane di 20 anni che, alla guida della sua auto, è rimasto coinvolto in un sinistro stradale. Stando alle prime ricostruzioni, un animale selvatico è apparso all'improvviso sulla carreggiata ed è stato travolto proprio dal mezzo in transito.

A seguito dell'urto, è poi fuggito nella boscaglia circostante mentre il veicolo avrebbe riportato alcuni danni alla carrozzeria. Il fatto è avvenuto poco dopo la mezzanotte di oggi, 5 marzo, nel comune di Mongrando. Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma per gli accertamenti di rito.