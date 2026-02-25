Un ultimo saluto tra le cime: il ringraziamento della famiglia di Rosanna Gariazzo

Attraverso queste righe, desideriamo esprimere la nostra più profonda gratitudine a chi, in un momento di così grande dolore, ha saputo trasformare l'addio a nostra madre in un abbraccio colmo di affetto e musica.

Un ringraziamento speciale va al Coro degli Alpini di Gaglianico, che con le note de "Il Signore delle Cime" ha esaudito il suo ultimo desiderio. Sentire quelle voci levarsi alte ha reso tangibile il legame tra la terra e il cielo, accompagnandola proprio come lei avrebbe voluto.

Grazie ai numerosissimi amici presenti, la cui partecipazione così sentita è stata per noi di grande conforto. In particolare, il nostro pensiero va ai suoi amici della montagna: con voi ha condiviso la fatica delle salite, la gioia delle vette (ma anche il salame, la toma e l'achillea) e quella passione pura per l'alta quota che l'ha sempre definita. Sapere che eravate lì, al suo fianco per l'ultima "escursione", avrebbe riempito il suo cuore di orgoglio.

Infine, il ringraziamento più dolce va ai suoi adorati nipoti: Giulia con la piccola Vittoria, Alessia, Matteo, Francesco ed Alice. Siete stati la sua gioia più grande e la sua forza. Grazie per averle donato un amore immenso e per esserle stati accanto con tenerezza infinita, specialmente nei giorni più difficili.

A tutti voi, va la nostra più sincera riconoscenza.