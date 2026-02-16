Dalla Regione l'annuncio: “Ecco 18,8 milioni per il vino del Piemonte con sostegno agli investimenti in cantina”

«Il nostro vino è una delle locomotive trainanti della promozione del Piemonte enogastronomico e turistico sui mercati internazionali, e apripista nella conquista di nuovi scenari commerciali che i rapidi cambiamenti delle condizioni economiche e geopolitiche ci incoraggiano ad andare ad aggredire con determinazione. Per queste ragioni sono stati stanziati per il 2026 18,8 milioni di euro interamente destinati al mondo vitivinicolo, e che andranno a sostenere i diversi attori della filiera nel realizzare investimenti per rafforzare il comparto e promuovere sempre più i nostri grandi vini a livello globale». Così l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni annuncia lo stanziamento di nuovi fondi europei provenienti dall’Ocm Vino e la loro ripartizione sulla base delle nuove priorità 2026-27.

Si tratta di risorse per complessivi 18,79 milioni di euro, di provenienza Ue e che quindi non gravano sul bilancio regionale, così ripartiti: 7.500.000,00 € per la promozione dei vini piemontesi sui mercati dei Paesi terzi, 7.390.582,00 € per investimenti e 4.000.000,00 € per ristrutturazione e riconversione dei vigneti. La rimodulazione delle risorse e le priorità della loro destinazione sono state condivise con la filiera vitivinicola piemontese. Spiega Bongioanni: «Se negli ultimi anni abbiamo dato un forte impulso alla realizzazione di punti vendita e degustazione in cantina per sviluppare l’enoturismo, quest’anno orientiamo il sostegno Ocm verso gli investimenti materiali e immateriali per la trasformazione e commercializzazione del vino, quali opere edili, impianti, attrezzature, contenitori e macchinari per produzione e vendita come grandi botti in acciaio, macchine imbottigliatrici e linee di confezionamento, esclusi piccoli contenitori e materiali di consumo. La dotazione per questa voce passa da 4,8 milioni del 2025 a 7,4 del 2026: un potenziamento che ci consente di sfruttare razionalmente tutte le risorse disponibili entro la conclusione della Pac e del Csr 2023-27, in chiusura a fine ottobre 2027. Lo stesso vale per gli interventi realizzabili nella ristrutturazione dei vigneti, che non hanno subito variazione nei criteri rispetto agli ultimi anni e che dovranno essere terminati entro quella scadenza».

Cresce di 100mila euro - toccando i 7,5 milioni - anche lo stanziamento per la promozione internazionale del vino piemontese sui mercati extra Ue. Potranno beneficiare del sostegno aziende singole e associate e consorzi di tutela. Grazie ad esso potranno partecipare a fiere e saloni, organizzare degustazioni, presentazioni, iniziative promozionali e incoming che da quest’anno potranno anche fregiarsi del brand “Piemonte Is – Eccellenza Piemonte” per rafforzare la conoscenza e percezione del Piemonte come territorio di provenienza. «L’Osservatorio regionale del vino, che stiamo costituendo – sottolinea Bongioanni - a regime fornirà agli operatori ulteriori indicazioni previsionali utili a programmare e orientare la propria attività nel modo più scientifico ed efficace sulla base delle caratteristiche dei mercati».

Nelle prossime settimane saranno pubblicati i bandi, primo in ordine di tempo quello per la ristrutturazione e riconversione vigneti.