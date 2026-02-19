Biella, al via i lavori in alveo sul torrente Cervo FOTO

Anas ha avviato i lavori di costruzione di una paratia di pali infissi nell’alveo del torrente Cervo, a protezione delle pile del ponte sul medesimo torrente situato lungo la strada statale 758 “Masserano-Mongrando”, nel territorio comunale di Biella. L’infrastruttura congiunge la città al tratto noto come Superstrada.

Le lavorazioni interessano esclusivamente le aree nell’alveo del torrente e non sono previste limitazioni al traffico lungo la statale. L’intervento prevede la realizzazione di una paratia di pali della lunghezza complessiva di circa 160 metri, per un investimento pari a circa 2,7 milioni di euro.

In questa prima fase le attività sono concentrate nell’allestimento del campo base e nella realizzazione delle rampe per il transito dei mezzi d’opera dall’argine alle aree di lavoro nel letto del torrente. Il completamento delle lavorazioni è previsto entro l’anno.