 / ATTUALITÀ

ATTUALITÀ | 19 febbraio 2026, 16:00

Biella, al via i lavori in alveo sul torrente Cervo FOTO

In programma la costruzione di una paratia di pali per un investimento complessivo di circa 2,7 milioni di euro.

biella anas

Biella, al via i lavori in alveo sul torrente Cervo

Anas ha avviato i lavori di costruzione di una paratia di pali infissi nell’alveo del torrente Cervo, a protezione delle pile del ponte sul medesimo torrente situato lungo la strada statale 758 “Masserano-Mongrando”, nel territorio comunale di Biella. L’infrastruttura congiunge la città al tratto noto come Superstrada.

Le lavorazioni interessano esclusivamente le aree nell’alveo del torrente e non sono previste limitazioni al traffico lungo la statale. L’intervento prevede la realizzazione di una paratia di pali della lunghezza complessiva di circa 160 metri, per un investimento pari a circa 2,7 milioni di euro.

In questa prima fase le attività sono concentrate nell’allestimento del campo base e nella realizzazione delle rampe per il transito dei mezzi d’opera dall’argine alle aree di lavoro nel letto del torrente. Il completamento delle lavorazioni è previsto entro l’anno.

c. s. ANAS g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore