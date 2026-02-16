 / NECROLOGI

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella si stringe al dolore dei familiari per l’improvvisa e prematura scomparsa del Collega Avv. Andrea Bindi

Partecipazione

