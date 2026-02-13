 / Biella

Biella | 13 febbraio 2026, 10:40

A Biella torna la ruota panoramica

Sarà in piazza Martiri fino al prossimo 6 aprile.

A Biella torna la ruota panoramica (foto di repertorio)

Torna la ruota panoramica a Biella. Sarà nuovamente posizionata in piazza Martiri dal prossimo 16 febbraio fino al 6 aprile. Sarà l'occasione per le famiglie e tutti i cittadini di ammirare la città da un diverso punto di vista. 

Inoltre, come da ordinanza, viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e la temporanea sospensione della circolazione, eccetto mezzi autorizzati, in piazza Martiri (lato nord-ovest del monumento) dalle 19 del 16 febbraio fino alle 24 del 6 aprile per gli stalli bianchi compresi nella metratura di 19 per 15 metri nel tratto di piazza posto a nord-ovest. 

g. c.

