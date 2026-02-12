Crans-Montana, un perito biellese nel team di esperti di sicurezza nelle indagini di parte civile

"Se le esigenze difensive dei miei assistiti lo richiederanno, La contatterò certamente per poterci avvalere della Sua competenza nel campo della sicurezza". Questo il contenuto della mail ricevuta dallo studio legale (fuori Piemonte) dal geometra Varniero Pozzo di Ponderano, con oltre 30 anni di esperienza da libero professionista con abilitazione come RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione per i lavoratori) dal 1994 e CSP/CSE (Coordinatore della Sicurezza Cantieri Edili) dal 1996, abilitazione tutt’oggi in possesso, con competenze per sicurezza nelle emergenze compreso incendio e primo soccorso, piani di evacuazione, gestione panico, punti di raccolta, individuazione spazi sicuri per Aziende, Bar/Discoteche, Case di Riposo, Asili Palestre e sicurezza sui luoghi di lavoro in genere.

Pozzo nelle scorse settimane aveva offerto la propria consulenza "pro - bono" (1 Euro simbolico) per gli studi legali che assistono le famiglie delle vittime o di chiunque voglia contattarlo. “La mia attività professionale avrebbe ben poca motivazione se ora non mettessi tutta la mia esperienza e preparazione a disposizione “pro bono" a chi chiede giustizia per questa orrenda tragedia”.

“In questi momenti – continua il perito - per rispetto delle vittime e delle famiglie ritengo che tutti debbano lavorare nell' ombra con l'unico obbiettivo di portare giustizia a chi se la merita ampiamente – spiega a Pozzo -. Altri professionisti del Biellese hanno esperienza e competenza pari o superiore alla mia, e verranno peraltro da me contattati, qualora le esigenze difensive dovessero vertere su particolari molto specifici e delicati (esame composizione chimica materiali e altro). Ringrazio del calore che sento intorno a me che conferma quanto i Biellesi non siano assolutamente freddi e distaccati come comunemente dicono, ma assolutamente fantastici e molto vicini alla famiglie dei ragazzi toccati da questa tragedia fra cui una del nostro territorio ai quali mi permetto di augurare di uscire quanto prima da questo incubo”.