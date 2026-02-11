Nordest e comfort domestico: l’importanza degli infissi in PVC

Il clima del Nordest italiano rappresenta una vera e propria sfida per gli infissi, in ogni periodo dell’anno. L’elevata umidità dei periodi più freddi, tipica delle zone di pianura, può infatti favorire fenomeni di condensa e deterioramento dei materiali più sensibili all’acqua.

Allo stesso tempo, gli sbalzi termici fra le stagioni - talvolta anche nell’arco della stessa giornata - mettono a dura prova la stabilità dei profili, che devono mantenere la loro forma senza deformazioni o cedimenti.

A queste variabili si aggiungono l’esposizione a piogge persistenti e a irraggiamento solare intenso, entrambi fattori che, nel lungo periodo, possono compromettere le prestazioni di isolamento e la resistenza superficiale dei serramenti.

Per comprendere quali caratteristiche debba avere un infisso capace di mantenere le proprie prestazioni in condizioni climatiche così variabili, abbiamo interpellato Alberto Malerba, titolare di Malerba Infissi , azienda specializzata nella produzione e vendita di serramenti altamente performanti, fortemente radicata nel territorio veneto.

L’importanza di adottare infissi in PVC in aree climatiche complesse

Forte di un’esperienza maturata in decenni di attività nel settore, Malerba sottolinea come l’attenzione al contesto ambientale sia ormai un requisito imprescindibile nella progettazione e nella selezione delle soluzioni più adatte alle abitazioni moderne. Ed è proprio dall’analisi di queste esigenze che emerge il ruolo centrale degli infissi in PVC in simili contesti.

Questo materiale, infatti, si distingue per la sua capacità di mantenere prestazioni costanti nel tempo anche in presenza di condizioni ambientali particolarmente variabili. Uno dei principali punti di forza del PVC è la sua resistenza all’umidità: a differenza dei materiali che tendono ad assorbire acqua o a deteriorarsi con il tempo, il PVC rimane stabile e non è soggetto a deformazioni o rigonfiamenti. Questo lo rende particolarmente indicato nelle abitazioni esposte a piogge persistenti o in zone in cui la condensa può rappresentare un problema ricorrente.

A ciò si aggiunge un’eccellente stabilità dimensionale, che permette al serramento di mantenere forma e funzionalità anche dopo anni di utilizzo. Grazie alla sua struttura, il PVC offre inoltre un buon comportamento isolante, contribuendo a ridurre la dispersione termica e a migliorare il comfort interno durante tutto l’anno.

Un’altra caratteristica che rende il PVC particolarmente apprezzato è anche la ridotta necessità di manutenzione. Il materiale, infatti, non richiede trattamenti protettivi periodici e mantiene nel tempo la sua estetica, offrendo un vantaggio concreto a chi desidera un infisso durevole senza interventi continuativi.

È per questo che il PVC si è affermato come una delle soluzioni più adatte alle abitazioni moderne situate in aree climatiche complesse, dove resistenza, isolamento e facilità di gestione diventano criteri decisivi nella scelta del serramento.

Un esempio concreto: la situazione in Veneto

Tra le regioni del Nordest che maggiormente risentono del clima rigido e dell’elevata umidità c’è senza dubbio il Veneto, un’area in cui l’attenzione verso infissi in grado di garantire stabilità e buone prestazioni nel tempo è particolarmente alta.

In un contesto climatico così problematico, risulta senza dubbio ancora più determinante affidarsi a realtà specializzate che conoscono bene le esigenze del territorio e sanno orientare il cliente verso le soluzioni più adatte.

Per esempio, rivolgendosi a Malerba Infissi, chi è alla ricerca di finestre in PVC a Padova può disporre delle soluzioni del marchio Internorm, di cui l’azienda è rivenditore ufficiale. Una scelta che permette di accedere a prodotti progettati per offrire:

Profili multicamera per un isolamento termico e acustico superiore;

Elevate prestazioni isolanti, efficaci anche in presenza di forti sbalzi termici;

Prestazioni affidabili anche in condizioni climatiche variabili, ideali per territori soggetti a umidità persistente, piogge frequenti e variazioni di temperatura significative.

Queste peculiarità spiegano perché molte famiglie del territorio si affidino a realtà affidabili come Malerba Infissi per individuare il modello più indicato per la propria abitazione.

Gli infissi in PVC nelle scelte progettuali contemporanee

Oltre che per gli aspetti tecnici, il PVC sta trovando un ruolo sempre più rilevante anche nelle scelte progettuali anche per la sua estetica accattivante, che permette agli infissi di integrarsi al meglio in ogni contesto abitativo.

Le moderne tecnologie di produzione consentono oggi di realizzare profili più sottili, linee pulite e una varietà di finiture molto più ampia rispetto al passato, rendendo questo materiale adatto non solo alle ristrutturazioni funzionali, ma anche ai progetti che mirano a un risultato estetico preciso.

La disponibilità di colorazioni uniformi, effetti materici e pellicolature realistiche permette di inserire gli infissi in PVC in ambienti contemporanei, tradizionali o minimalisti senza compromessi sul design.

Questo rende il materiale particolarmente versatile per architetti e interior designer, che possono contare su soluzioni coerenti sia con un ambiente molto luminoso sia con uno caratterizzato da tonalità naturali.

L’importanza della posa in opera rimane fondamentale

Come abbiamo visto, grazie alle loro peculiarità gli infissi in PVC si sono affermati come una delle soluzioni più efficaci per affrontare le sfide climatiche del Nordest del nostro Paese.

Come evidenziato da Antonio Malerba, in ogni caso, orientarsi sul modello giusto è solo il primo passo per beneficiare di risultati ottimali: è la combinazione tra una consulenza competente, la selezione delle tecnologie più adatte e una posa in opera accurata a determinare il risultato finale.

Per questo, Malerba Infissi ha sviluppato il Metodo Domus, attraverso cui studia e realizza la posa in opera dei propri serramenti seguendo la normativa UNI 11673, così da assicurare le migliori condizioni di isolamento termico ed esaltare al tempo stesso l’estetica della finestra. L’attenzione alla fase installativa permette di valorizzare le caratteristiche del serramento e di garantire nel tempo un comportamento coerente con le prestazioni progettate.

Un processo di questo tipo consente di ottenere non solo un prodotto di qualità, ma un intervento complessivo in grado di migliorare il comfort dell’abitazione e la sua efficienza in modo duraturo.

