Guidi Car: radici solide, risposte attuali

Un cliente entra in showroom. Sa di voler cambiare auto, ma non ha ancora deciso se puntare su un SUV sportivo, una berlina compatta o una vettura elettrica. Quello che cerca, in fondo, non è solo un modello: è qualcuno che lo guidi nella scelta, che sappia tradurre un’esigenza in una proposta concreta.

È da questo tipo di interazione che si misura oggi il valore di una realtà come Guidi Car. Non dai numeri, ma dalla capacità di restare rilevante nel tempo.

Fondata negli anni Cinquanta a Lucca da Guido Guidi, l’azienda nasce in un’Italia che guarda con fiducia alla mobilità privata. Il primo mandato ufficiale con Mercedes-Benz, ottenuto nel 1969, rappresenta un passaggio chiave.

Da lì, un percorso continuo fatto di scelte coerenti: nuove sedi, nuovi marchi, ma sempre lo stesso approccio. Negli anni successivi il Gruppo estende la propria presenza a Massa-Carrara, La Spezia, Montecatini Terme, Guamo, Viareggio e Chiesina Uzzanese, costruendo una rete integrata capace di offrire molto più della semplice vendita.

L’evoluzione del mercato ha spinto Guidi Car a ridefinire costantemente la propria proposta. Oggi l’azienda rappresenta marchi tra i più affidabili e riconosciuti: Mercedes-Benz, Volkswagen, Volkswagen Veicoli Commerciali (tramite Volauto) e Volvo.

Ma la forza dell’organizzazione non sta solo nei brand: sta nella capacità di adattare l’offerta alle reali aspettative di chi si affida a lei. C’è chi cerca prestazioni con stile e trova nella Mercedes GLC Coupé una sintesi perfetta di eleganza e potenza, oppure chi si orienta verso soluzioni compatte, versatili o ibride per un uso quotidiano più razionale. In ogni caso, il ruolo di Guidi Car non si limita a quello del rivenditore, ma si estende alla consulenza, al supporto, alla costruzione di un’esperienza completa.

L’attività si sviluppa lungo più direttrici: auto nuove, usato certificato, noleggio, assistenza post-vendita, officine autorizzate, ricambi. Ogni fase è gestita con attenzione alla coerenza e alla qualità del servizio. E lo stesso vale per il settore dei veicoli commerciali Volkswagen, sempre più centrale per rispondere alle esigenze di aziende, professionisti e attività locali.

La digitalizzazione è entrata nei processi in modo graduale, senza strappi. L’obiettivo non è mai stato “essere digitali” per definizione, ma migliorare l’efficienza e rendere più semplici le interazioni. Da qui i riconoscimenti come Best Digital Dealer, che certificano non solo una trasformazione tecnica, ma un’attenzione costante all’evoluzione delle modalità di relazione.

L’impegno verso la sostenibilità segue la stessa logica. Niente slogan, ma azioni: raccolta differenziata nelle sedi, energia da fonti rinnovabili, attenzione ai consumi. A questi aspetti si aggiunge la componente sociale, ben rappresentata dalla collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Meyer e dal sostegno al progetto di Play Therapy, nonché dalla piantumazione di alberi nuovi per la riforestazione delle città in cui Guidi Car è presente tramite l’associazione Talea – segni tangibili di un’azienda che intende restare parte attiva del proprio territorio.

Dinamica ma solida, radicata ma aperta all’innovazione, Guidi Car continua a evolvere insieme al mercato. Senza mai abbandonare quella visione originaria che ha trasformato una piccola attività familiare in un punto di riferimento automobilistico tra Toscana e Liguria.