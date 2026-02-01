Gravi episodi di violenza a Torino, Pichetto: "Solidarietà alle forze dell'ordine"

“Solidarietà alle Forze dell’Ordine che oggi a Torino hanno fronteggiato gravi episodi di violenza. Non sono più tollerabili ambiguità: o si sta dalla parte dei cittadini e delle istituzioni, oppure di chi usa la violenza per devastare le città”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, commentando gli scontri avvenuti durante il corteo di solidarietà ad Askatasuna.