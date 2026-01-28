Approvata dal Consiglio Regionale la Legge di Stabilità

Il Consiglio Regionale, presieduto da Davide Nicco, ha approvato a maggioranza la Legge di stabilità regionale 2026, Disegno di legge 111 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028", presentato dall'assessore al Bilancio Andrea Tronzano.
La legge di stabilità interviene per rafforzare la gestione dei conti regionali. L’articolo 1 rifinanzia gli interventi previsti dalle leggi vigenti e ridistribuisce le spese pluriennali tra i diversi esercizi di bilancio. L’articolo 2 revoca le vecchie autorizzazioni e le sostituisce con nuovi limiti validi per il triennio 2026-2028, così da garantire l’equilibrio finanziario. L’articolo 3 chiarisce una norma del 2025, quantificando le maggiori entrate tramite una proiezione lineare dei dati già disponibili. L’articolo 4 sancisce l’urgenza del provvedimento.
E' stata convocata una conferenza dei capigruppo per decidere il prosieguo delle sedute in vista della discussione del Bilancio, sulla quale in mattinata si è tenuta una Prima Commissione; resta al momento la convocazione pomeridiana dell'Aula.