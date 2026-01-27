Giorno della Memoria: “Ricordare la Shoah per contrastare ogni forma di antisemitismo”

«Il Giorno della Memoria non è solo un doveroso momento di commemorazione delle vittime della Shoah, ma un richiamo forte e attuale alla coscienza di tutti noi». Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Davide Zappalà, che ha partecipato questa mattina all’evento organizzato per la Giornata della Memoria a Palazzo Gromo Losa di Biella.

«Ricordare gli orrori dei campi di sterminio nazisti – prosegue – significa fare i conti con una delle pagine più buie della storia europea, frutto dell’odio ideologico, del razzismo e dell’antisemitismo portati alle estreme conseguenze. Una tragedia che non può e non deve essere dimenticata, soprattutto dalle giovani generazioni».

Zappalà sottolinea come il valore della memoria sia oggi ancora più urgente: «Assistiamo purtroppo a un ritorno preoccupante dell’antisemitismo, anche in forme nuove e mascherate, che si diffondono nel dibattito pubblico, sui social e persino nelle piazze. È un segnale che non va sottovalutato».

«Come ha più volte ricordato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni – aggiunge – la memoria non è un esercizio retorico, ma uno strumento fondamentale per difendere la libertà, la democrazia e la dignità dell’uomo. Combattere ogni forma di odio e discriminazione è una responsabilità che riguarda le istituzioni, la politica e l’intera società».

«Anche il territorio biellese – conclude Zappalà – è chiamato a fare la propria parte, sostenendo iniziative che mantengano viva la consapevolezza storica. Solo conoscendo il passato possiamo evitare che simili orrori si ripetano».