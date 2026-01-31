Sondaggio Uncem sui nuovi abitanti delle aree montane

Uncem invita cittadini e operatori a partecipare al sondaggio dedicato ai nuovi abitanti dei territori montani italiani. L’iniziativa ha l’obiettivo di raccogliere informazioni sulle persone che decidono di trasferirsi o vivere in montagna, per comprendere motivazioni, bisogni e opportunità legate a questi territori.

La partecipazione è aperta a tutti e richiede pochi minuti: è sufficiente compilare il modulo online disponibile al seguente link: Sondaggio Uncem .

I risultati del sondaggio contribuiranno a fornire dati concreti per progettare politiche e servizi più efficaci, in grado di valorizzare la vita e le opportunità nelle zone montane italiane.