Fillea-CGIL: eletto il nuovo segretario generale di Biella, Vercelli-Valsesia e Novara-VCO

Ieri, 30 gennaio, le Assemblee Generali della Fillea-CGIL di Biella, Vercelli-Valsesia, Novara-VCO, riunite alla presenza delle Camere del Lavoro territoriali e di Fillea Nazionale e Fillea Piemonte, hanno eletto con il 92,8% di voti favorevoli Daniele Mason quale nuovo segretario generale delle tre strutture. Mason torna in Fillea dopo essere stato prima segretario generale delle strutture di Vercelli-Valsesia e poi di Biella, segretario organizzativo Fillea Piemonte e, negli ultimi 7 anni, segretario confederale con deleghe organizzative presso la CGIL di Biella.

Il neosegretario, parlando del nuovo incarico, si è espresso così: “ Sono consapevole dell’importanza e complessità dei compiti che mi attendono ma, siccome la mia avventura sindacale si é svolta per la maggior parte occupandomi proprio di questa categoria sono anche fiducioso ed ottimista. Rientro in un settore – quello delle costruzioni - che vedo in fase di assestamento dopo i picchi di questi anni dovuti alla proliferazione dei cantieri legati ai vari bonus edilizi ed al PNRR. Un settore in cui l’edilizia fa da traino agli altri comparti, dei materiali e del legno, e che per sua propria natura é un settore molto dinamico che va facilmente ad espandersi ma altrettanto velocemente si può contrarre essendo legato in maniera direttamente proporzionale alla situazione economica del paese e dei cittadini. Avremo modo a breve - insieme alle altre Oo.Ss. - di toccare con mano il polso della situazione del settore edile dei nostri territori in quanto sono aperte o stiamo per aprire le trattative per il rinnovo dei contratti di 2° livello che sono appunto territoriali e ci renderanno subito chiara la situazione sia dell’edilizia che dei materiali da costruzione. In tutto questo c’è la costante, per noi fondamentale, che sono le lavoratrici ed i lavoratori che subiscono sempre, in maniera direttamente proporzionale, quelle oscillazioni di mercato di cui ho accennato. Ecco, il nostro compito ed obiettivo primario é quello di tutelare al meglio possibile tutti loro che sono il motivo stesso per cui il sindacato, la Cgil e la Fillea esistono”.

Le Assemblee Generali, su proposta del neo segretario Mason hanno confermato la Segreteria nelle persone di Mariella Bello e Luca Tognacca insieme al segretario generale stesso. Tutti insieme, hanno infine ringraziato il segretario uscente Ivan Terranova per il prezioso ed importante lavoro fatto in questi anni.