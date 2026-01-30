Maturità 2026, annunciate le materie della seconda prova: latino al Classico e matematica allo Scientifico (foto di repertorio)

Con la firma del decreto del ministro Giuseppe Valditara, il Ministero dell'Istruzione e del Merito pubblica le materie che saranno oggetto della seconda prova scritta degli esami di Stato 2026 per i diversi indirizzi di studio.

Queste le discipline scelte per la seconda prova scritta della Maturità 2026: Latino al Liceo classico; Matematica al Liceo scientifico; Lingua e cultura straniera 1 al Liceo linguistico; Scienze Umane al Liceo delle Scienze Umane; Teoria, Analisi e Composizione al Liceo Musicale.

Le commissioni d’esame saranno composte da tre esterni, un presidente e due membri della commissione, e da due componenti interni all'istituzione scolastica.

L’esame conclusivo del secondo ciclo d’istruzione si articolerà in una prima prova scritta di italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio, che si svolgerà mercoledì 17 giugno dalle 8.30, seguita da una seconda prova scritta, riguardante le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio (per i Professionali la seconda prova scritta non riguarda specifiche discipline, ma le competenze in uscita e i nuclei tematici fondamentali di indirizzo correlati alla stesse).

Il colloquio orale che completerà l'esame sarà basato su un percorso multidisciplinare, sui Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (Pcto) e sull'Educazione Civica.