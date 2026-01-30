Polizia Penitenziaria, l’Ispettore Antonio Napoli in quiescenza. Il saluto dei colleghi: “Maestro e guida” FOTO

Oggi, 30 gennaio, il reparto di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Biella ha salutato l’Ispettore Antonio Napoli che, per raggiunti limiti di età e dopo quasi 38 anni di servizio, viene posto in quiescenza. Lo ricordano i collegh: “Uomo di grandi capacità operative e di coordinamento, non si è mai risparmiato nella quotidiana attività lavorativa, sempre in prima linea, sempre accanto ai colleghi per i quali è stato guida, esempio e maestro”.

Istruttore di tiro, numerosi i suoi incarichi e coordinamenti come: P.R.A.P Torino, Coordinatore Ufficio Matricola, N.T.P., G.O.M., Vice Comandante Reparto e Coordinatore Nucleo Operativo - Servizio Traduzioni e Piantonamenti. “Un collega poliziotto che va in pensione dopo una lunga carriera, avendo ricoperto anche il ruolo di sindacalista, merita un riconoscimento speciale per il doppio impegno a tutela della cittadinanza e dei diritti dei colleghi – sottolineano - Il suo percorso ha unito la dedizione alla divisa all'impegno sindacale per migliorare le condizioni lavorative. Una doppia figura del poliziotto. Sempre attivo che ha unito la tutela della sicurezza pubblica con la salvaguardia dei diritti dei lavoratori in divisa. Un doppio ruolo, che ha sempre puntato a migliorare le condizioni operative e lavorative. Ci lascia un bagaglio di preziosi insegnamenti! Buona vita Antonio. Oggi la Polizia Penitenziaria, perde uno dei suoi uomini migliori”.



