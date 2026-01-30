 / CRONACA

CRONACA | 30 gennaio 2026, 15:30

Biella, detenuto aggredisce agente con un calcio in faccia

Autore delle violenze è stato un detenuto di origine straniera, la denuncia del SiNAPPe.

Biella, detenuto aggredisce agente con un calcio in faccia (foto di repertorio)

Nella tarda mattinata del 29 gennaio, in una operazione di traduzione verso un luogo esterno di cura, si è consumata l’ennesima aggressione ai danni del personale della Polizia Penitenziaria. A farne le spese, una scorta del NOTP di Biella. Autore delle violenze è stato un detenuto di origine straniera. A denunciare l'accaduto il SiNAPPe. 

L'episodio, che ha avuto luogo nei corridoi dell'ospedale e negli spazi antistanti lo stesso, è stato caratterizzato da minacce, insulti e violenze fisiche. Il detenuto, dopo aver manifestato intenzioni di fuga e aver reagito in modo aggressivo alla negata consegna del referto medico (preso in carico dal caposcorta e da rilasciarsi dietro apposita procedura autorizzativa a cura del servizio sanitario intramurario), ha dapprima tentato di colpire l'ispettore con una testata e successivamente gli ha rifilato un calcio in faccia, provocandogli lesioni al labbro. 

“Questo ennesimo episodio di violenza contro il personale in uniforme è inaccettabile e dimostra tutta la vulnerabilità del sistema rispetto alla gestione dei detenuti pericolosi – spiega il segretario nazionale Raffaele Tuttolomondo - Il Si.N.A.P.Pe, nel condannare la biasimevole condotta del detenuto, esprime solidarietà al collega aggredito e chiede il rafforzamento degli organici al fine di consentire la costituzione di scorte con un numero adeguato di personale e l’immediato trasferimento del detenuto presso altra sede”.

Redazione g. c.

