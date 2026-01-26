L’Agenzia formativa “E.G. Ghirardi” apre una nuova sede a Biella: formazione, competenze e sviluppo per il territorio

Fondata a Torino nel 1904, la più antica scuola professionale italiana dedicata all’oreficeria, la “Ghirardi” ha costruito negli anni un’identità solida, basata sulla qualità dell’insegnamento, sulla valorizzazione delle arti applicate e sul sostegno ai percorsi professionali di giovani e adulti. Oggi questa tradizione si rinnova e si amplia grazie alla scelta strategica di radicarsi nel territorio biellese, con una sede recentemente accreditata dalla Regione Piemonte.

«L’apertura della sede di Biella rappresenta per noi un investimento convinto e di lungo periodo» afferma il Presidente della Fondazione, Carlo Mora. «Abbiamo scelto questo territorio per la sua storia, per la sua capacità di innovare e per le competenze che esprime. La nuova sede ci permette di ampliare l’offerta formativa della Ghirardi, portando qui la nostra esperienza e mettendola al servizio di un’area che ha mostrato grande attenzione verso la crescita professionale e verso nuovi percorsi qualificanti. Il nostro obiettivo è costruire, insieme agli attori locali, un presidio stabile di sviluppo delle competenze e di sostegno alle persone».

La sede di Biella nasce con una missione chiara: mettere al centro le persone, i loro bisogni formativi e le opportunità concrete di crescita professionale. L’ente opererà con personale qualificato, esperto nei processi educativi e nei servizi alla persona, con l’obiettivo di costruire percorsi accessibili, inclusivi e strettamente collegati alle esigenze del territorio. L’attenzione alla qualità della relazione con i corsisti e alla cura dei loro percorsi di apprendimento rappresenta uno dei pilastri fondanti della nuova sede, che si offre come luogo accogliente e competente per lo sviluppo di abilità realmente spendibili nel mercato del lavoro.

In questa prospettiva, la “Ghirardi” annuncia che, il 26 gennaio, è iniziato il corso Operatore Socio-Sanitario (OSS) finanziato da Forma.Temp e realizzato in collaborazione con Synergie Italia Agenzia per il Lavoro, un intervento particolarmente rilevante in un’area che registra un crescente fabbisogno di figure specializzate nel supporto alla persona e nei servizi assistenziali. Il corso offre la possibilità a 25 persone di costruire competenze utili e immediatamente applicabili.

«Per questo corso abbiamo costruito un’équipe di formatrici e formatori altamente preparati, che credono nel valore e nella centralità della figura dell’Operatore Socio-Sanitario» sottolinea Jennifer Miglietti, direttrice della sede di Biella. «L’OSS è un professionista fondamentale nei servizi alla persona: coniuga competenze tecniche, capacità relazionali e una presenza quotidiana accanto a chi ha bisogno di assistenza. Abbiamo scelto di investire in un percorso completo, che segua i partecipanti in tutte le fasi, dalla formazione in aula all’esperienza sul campo fino all’inserimento lavorativo. Il nostro obiettivo è preparare persone competenti, consapevoli e immediatamente pronte per contribuire al benessere della comunità».

La sede biellese propone anche percorsi di aggiornamento rivolti a lavoratori già occupati con iniziative inserite nell’ambito della Direttiva regionale sulla Formazione Continua, che prevede un importante sostegno economico da parte della Regione Piemonte. I corsi programmati per la primavera 2026 includono:

Elementi di Intelligenza Artificiale nei Processi di Apprendimento – 32 ore

Elementi di Comunicazione Efficace e Lavoro in Team – 24 ore

Aggiornamento Informatico – Foglio Elettronico (Livello Base) – 24 ore

Elementi di Gemmologia – 36 ore

Con la nuova sede di Biella, la “Ghirardi” rafforza quindi il proprio ruolo di ponte tra tradizione artigianale, innovazione e sviluppo di competenze per il lavoro, confermandosi come un presidio educativo capace di connettere storia, qualità formativa e attenzione al capitale umano. Un luogo dove le persone sono il centro di un progetto pensato per accogliere, valorizzare e accompagnare la crescita professionale del territorio.

Informazioni e iscrizioni:

Fondazione E.G. Ghirardi – ETS

📍 Via Belletti Bona, 20 – Biella

📞 015 9769596

📧b21-3@fondazioneghirardi.academy

🌐 https://www.fondazioneghirardi.it/